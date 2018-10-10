Футболисты Кокорин и Мамаев выступят с официальным заявлением, когда решат, что удобный и правильный момент настал
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выступят с официальным заявлением, когда решат, что удобный и правильный момент настал. Об этом представитель футболистов заявил в эфире телеканала «Москва 24». Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело о побоях по факту инцидентов с участием Мамаева и Кокорина. Один из них произошел в гостинице «Пекин», где был избит водитель «Первого канала», вторая драка была в кафе «Кофемания». В ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. По некоторым данным, футболисты вызваны на допрос, который должен состояться сегодня.
Александр Кокорин и Павел Мамаев извинятся перед пострадавшими, — сказал Интерфаксу адвокат Умалат Сайгитов.
Между тем, глава Минпромторга Денис Мантуров назвал непозволительным поведение футболистов. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело, будем ждать результатов, — добавил он. Ранее адвокат пострадавшего – директора департамента Минпромторга Дениса Пака заявил, что не согласен на примирение.
Комментарии18
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tv_victim 10 октября 2018 | 13:39
Какие, нахрен, "официальные заявления"? Эта шушера разве что с последним словом в суде должна выступить перед отправкой на нары!
tvitov66 10 октября 2018 | 13:45
tv_victim: интересно, а между гостиницей «Пекин» и кафе «Кофемания» пострадавших не было или не всех ещё опознали?
tiridas 10 октября 2018 | 14:19
tvitov66: Ходят слухи, что эта компашка начала основательно
"строить" окружающих ещё в "Сапсане". ((
novyrusich 10 октября 2018 | 13:47
tv_victim: И на черной скамье на скамье подсудимых
Расставалися молча, как всегда, горделиво,
Попросил уркаган попрощаться с женой.
И слились уста в поцелуе едином —
А отец-прокурор обливался слезой...
sharko_2 10 октября 2018 | 14:03
novyrusich:
Можешь уточнить: отец уркагана или его жены? Или, вообще, чей-то?
timber_head 10 октября 2018 | 14:19
sharko_2: В нашей российской реальности все прокуроры - отцы уркаганов. Ничего личного - чисто бизнес.
timber_head 10 октября 2018 | 13:45
"Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выступят с официальным заявлением, когда решат, что удобный и правильный момент настал."
официальное заявления эти герои должны делать только в одном месте и не когда "они решат", а в момент, когда судья предоставит им последнее слово. Но у нас "равенство перед законом" прописано в документе, которым власть давно задницу подтерла.
belovnikita 10 октября 2018 | 13:46
Почему эти преступники не в камере?
maslov1958 10 октября 2018 | 13:48
Совсем охренели. В зале суда перед отсидкой трешечки пусть и выскажутся
volodyav 10 октября 2018 | 13:51
И сами себя посадят, когда решат, что настал правильный и удобный момент. Правоохранительная система это сделать не способна.
sparky 10 октября 2018 | 13:54
Ага, им только дождаться нужно, когда наркотики и алкоголь с мочой уйдут, и когда адвокат им речь без мата напишет.
zhrv 10 октября 2018 | 14:01
- "выступят с официальным заявлением, когда решат, что удобный и правильный момент настал"
До сих пор кумар их не отпускает, или надеются додавить потерпевших/следствие?
savbensmb 10 октября 2018 | 14:02
Эти твари должны уже сидеть в СИЗО, а оне с "официальным заявлением". Видимо "доверенные лица"...
vlabumur 10 октября 2018 | 14:02
Мое мнение неплохо бы им посидеть в тюрьме.
apels 10 октября 2018 | 14:04
Какой такой "удобный момент"? Парини не догоняют, удобного не будет!:)
rus095 10 октября 2018 | 14:06
простой смертный уже бы давно полировал нары в СИЗО, а этих даже еще не задержали. Сейчас доктора у них найдут какое -либо пищевое отравление,которое временно повредило рассудок этих двух "замечательных парней" и быстро сделаю справку что их просто необходимо лечить за границей.
ed10075 10 октября 2018 | 14:12
Они ещё футболисты? А почему ещё не обвиняемые? И что это значит, "когда решат"? Решать должно следствие суд, а этим подонкам принести извинения потерпевшим и раскаяться публично, в ожидании приговора суда.
dwon 10 октября 2018 | 14:14
Для них такой момент уже настал - они избили людей. И должны были немедленно приползти с повинной в ментуру. Эту шваль надо немедленно арестовать и на нары. А не нянчится с этой падалью.