Футболисты Кокорин и Мамаев выступят с официальным заявлением, когда решат, что удобный и правильный момент настал

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выступят с официальным заявлением, когда решат, что удобный и правильный момент настал. Об этом представитель футболистов заявил в эфире телеканала «Москва 24». Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело о побоях по факту инцидентов с участием Мамаева и Кокорина. Один из них произошел в гостинице «Пекин», где был избит водитель «Первого канала», вторая драка была в кафе «Кофемания». В ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. По некоторым данным, футболисты вызваны на допрос, который должен состояться сегодня.

Александр Кокорин и Павел Мамаев извинятся перед пострадавшими, — сказал Интерфаксу адвокат Умалат Сайгитов.

Между тем, глава Минпромторга Денис Мантуров назвал непозволительным поведение футболистов. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело, будем ждать результатов, — добавил он. Ранее адвокат пострадавшего – директора департамента Минпромторга Дениса Пака заявил, что не согласен на примирение.