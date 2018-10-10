Парламент Ингушетии не собрал кворум для обсуждения вопроса о границе с Чечней
Речь идет об отмене голосования по утверждению договора. На заседание пришли 12 депутатов из необходимых 17. Председатель общественного движения «Опора Ингушетии», один из лидеров протеста Барах Чемурзиев сказал Коммерсанту, что на депутатов оказывает давление глава республики Юнус-Бек Евкуров. Многие даже уехали из республики. По словам активиста, власти Ингушетии не решаются делать самостоятельные шаги и ожидают реакцию федеральных властей на митинг в Магасе.
Комментарии3
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timber_head 10 октября 2018 | 13:43
Во, попали. Шли на теплые места, а оказались между молотом и наковальней - и перед Кадыровым штанишки обмочили, и своих боятся до ужаса. Чувствуется, что многие не только "из республики" поуезжают, а и из России - запасные аэродромы "в странах потенциального противника", небось, многие приготовили.
zemljanka 10 октября 2018 | 13:55
Молодцы ингуши. Не всех испугала власть нелюдей, не все превратились в хрюкающую обслугу...
enigma1973 10 октября 2018 | 13:59
Депутаты свое получат, за свою беспринципную позицию и иудство