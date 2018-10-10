28-летняя жительница Саратова, больная сахарным диабетом, скончалась из-за нехватки льготных лекарств
28-летняя жительница Саратова, больная сахарным диабетом, скончалась после того, как врачи в течение пяти месяцев отказывались выписать ей льготные лекарства, — сообщает РИА со ссылкой на региональную прокуратуру. Установлено, что областной Минздрав заключил контракт на поставку необходимых препаратов только в августе, а до этого времени негласно рекомендовал врачам не выписывать рецепты. После проверки возбуждено уголовное дело.
Комментарии23
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novyrusich 10 октября 2018 | 13:41
Зато общественную организацию, которая снабжала больных бесплатно иностранным инсулином на иностранные деньги объявили иностранным же агентом. И осудили и оштрафовали.
Мол они специально иностранным инсулином снабжали, чтобы оклеветать Рашу, мол у нее инсулина нет.
Сволочи однако. А донес студент-медик. Возоглавляет в институте молодых рашистов.
dorin1987 10 октября 2018 | 14:07
novyrusich: Зато няшмяш. Зато лугандоннаш. Зато сириянаш. Зато трампнаш. Зато солсберинаш. Режим царька РФ во всей его мразотности...
aleksei123m 10 октября 2018 | 13:43
А уголовное дело, конечно в отношении врачей?
archibald_dandy_esquire 10 октября 2018 | 13:50
aleksei123m: " уголовное дело, конечно в отношении врачей? "
ну, не Мингроб же судить - приказ был негласный, никем не подписанный - значит, врачи-вредители виноваты
nemez1 10 октября 2018 | 13:45
Давайте дальше помогать голодающим детям сирии, венесуэлэ и прочему сброду.
benin_papa__ 10 октября 2018 | 13:46
Отмучилась, стало быть...
buzukin1905 10 октября 2018 | 13:48
Шо - опять??? Ну нельзя же так сильно любить деньги, штобы жалеть заплатить за лекарство и умереть... Можно немножко и подумать, почесать репу, занять, заработать - а умирать из-за имеющегося в аптеке лекарства как-то пошло. Но излагается именно так - ну не странно ли? Взрослая дама двадцати восьми лет пять месяцев тихо умирала, зажав в кулаке тыщу рублей??? Где были все благотворители? Кудахтали, как сейчас?
timber_head 10 октября 2018 | 13:51
buzukin1905: Надеюсь, ты, говнюк, когда-нибудь встанешь перед необходимостью решать для себя и своих близких эту проблему - умереть с голоду или не купить лекарства.
buzukin1905 10 октября 2018 | 13:53
timber_head: Ясен пень - куплю еды! И правильной выпивки! Умирать на голодный желудок и трезвым никуда не годится!
timber_head 10 октября 2018 | 13:55
buzukin1905: Да понятное дело, что ты больше и не способен ни на что - жрать, пить и комментами грошики "зарабатывать"
uralruss 10 октября 2018 | 14:06
timber_head: Самое главное - это дерьмо пойдет и полижет своим грязным языком дряблые булки какого-нибудь чинуши, и ему помогут. А все потому, что дерьмо к дерьму пристает - закон природы.
timber_head 10 октября 2018 | 14:09
uralruss: Да никто ему не будет помогать. Эти малолетние дебилы думают, что "на пиво всегда заработают", а "если что" пойдут побираться "помогите на операцию ребенку" не забывая при этом постить "Слава Путину".
zloy_sok 10 октября 2018 | 13:57
buzukin1905: Вы еще предложите на нее в суд подать что она статистику продолжительности жизни Царю испортила.!
kapitankolbaskin 10 октября 2018 | 14:17
buzukin1905: почему все всегда должны подстраиваться под кремлевско-озерную шоблу и её запросы ?!
skull____ 10 октября 2018 | 13:48
Остальные то диабетики в Саратове как выжили?
chubuk 10 октября 2018 | 13:50
«,,,Но хором над Егором -
Краснознаменный хор,
Краснознаменным хором
Поет - вставай, Егор!
Вставай, Егор Петрович,
Во всю свою длину,
Давай, Егор Петрович,
Не подводи страну!
Центральная газета
Оповестила свет,
Что больше диабета
В стране советской нет!
Пойми, что с этим, кореш,
Нельзя озорничать,
Пойми, что ты позоришь
Родимую печать.
И сел товарищ Мальцев,
Услышав эту речь,
И жизнь его из пальцев
Не стала больше течь.
Егор трусы стирает,
Он койку застелил,
И тает, тает, тает
В крови холестерин...
По площади по Трубной
Идет он, милый друг,
И все ему доступно,
Что видит он вокруг!
Доступно кушать сласти
И газировку пить,
Лишь при Советской власти
Такое может быть!»
alex_melnikov Алексей Мельников 10 октября 2018 | 13:50
Духовные путинские годы ...
Зато на С 300 для Асада деньги есть.
galina6837 10 октября 2018 | 13:54
Врач и учитель! Помни, что проявляя лояльность своему начальству, ты ценой собственной свободы прикрываешь начальственный зад!
Начальник всегда заявит, что никого не просил и письменных приказов не издавал ни о каких вбросах на выборах, ни о саботировании процесса лечения. Начальник предусмотрительно застраховался от уголовного преследования.
Вся вина (и поделом !) ляжет на исполнителя. Это не начальство, а ты, рядовой врач и учитель, будешь мотать срок на Колыме за своего начальника.
А начальник всегда найдёт других дурачков, не способных мыслить критически.
vpu2011 10 октября 2018 | 13:57
Думали вы ни при чём. Думали вас это не коснётся. Жрите теперь сполна.
Чем больше сдохнет - тем лучше.
uralruss 10 октября 2018 | 13:57
Родина еще нарожает?!! Подонки так ведь!
vlabumur 10 октября 2018 | 13:58
Это какой-то... позор...(с)
zhrv 10 октября 2018 | 13:59
- "а до этого времени негласно рекомендовал врачам не выписывать рецепты."
Негласно... А наказание понесет конкретный врач. Как ни крути, виноват был бы по любому.
kapitankolbaskin 10 октября 2018 | 14:14
Шейнин на ОРТ вот прям щас в истерике бьется за права русских в Латвии...!!!
Тетя Катя Стриженова верхом колышет тоже за права русских в Латвии!!!
Михеев сидя подпрыгивает вместе со стулом!!!
Очень они беспокоются о русских по всему миру...!!!
Тока в России их ничего не беспокоит ! В России все хорошо!!!
Как же я вас морды ненавижу !!!