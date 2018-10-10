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13:31, 10 октября 2018

28-летняя жительница Саратова, больная сахарным диабетом, скончалась из-за нехватки льготных лекарств

28-летняя жительница Саратова, больная сахарным диабетом, скончалась после того, как врачи в течение пяти месяцев отказывались выписать ей льготные лекарства, — сообщает РИА со ссылкой на региональную прокуратуру. Установлено, что областной Минздрав заключил контракт на поставку необходимых препаратов только в августе, а до этого времени негласно рекомендовал врачам не выписывать рецепты. После проверки возбуждено уголовное дело.

Комментарии

23

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novyrusich 10 октября 2018 | 13:41

Зато общественную организацию, которая снабжала больных бесплатно иностранным инсулином на иностранные деньги объявили иностранным же агентом. И осудили и оштрафовали.
Мол они специально иностранным инсулином снабжали, чтобы оклеветать Рашу, мол у нее инсулина нет.
Сволочи однако. А донес студент-медик. Возоглавляет в институте молодых рашистов.

dorin1987 10 октября 2018 | 14:07

novyrusich: Зато няшмяш. Зато лугандоннаш. Зато сириянаш. Зато трампнаш. Зато солсберинаш. Режим царька РФ во всей его мразотности...

aleksei123m 10 октября 2018 | 13:43

А уголовное дело, конечно в отношении врачей?

archibald_dandy_esquire 10 октября 2018 | 13:50

aleksei123m: " уголовное дело, конечно в отношении врачей? "

ну, не Мингроб же судить - приказ был негласный, никем не подписанный - значит, врачи-вредители виноваты

nemez1 10 октября 2018 | 13:45

Давайте дальше помогать голодающим детям сирии, венесуэлэ и прочему сброду.

benin_papa__ 10 октября 2018 | 13:46

Отмучилась, стало быть...

buzukin1905 10 октября 2018 | 13:48

Шо - опять??? Ну нельзя же так сильно любить деньги, штобы жалеть заплатить за лекарство и умереть... Можно немножко и подумать, почесать репу, занять, заработать - а умирать из-за имеющегося в аптеке лекарства как-то пошло. Но излагается именно так - ну не странно ли? Взрослая дама двадцати восьми лет пять месяцев тихо умирала, зажав в кулаке тыщу рублей??? Где были все благотворители? Кудахтали, как сейчас?

timber_head 10 октября 2018 | 13:51

buzukin1905: Надеюсь, ты, говнюк, когда-нибудь встанешь перед необходимостью решать для себя и своих близких эту проблему - умереть с голоду или не купить лекарства.

buzukin1905 10 октября 2018 | 13:53

timber_head: Ясен пень - куплю еды! И правильной выпивки! Умирать на голодный желудок и трезвым никуда не годится!

timber_head 10 октября 2018 | 13:55

buzukin1905: Да понятное дело, что ты больше и не способен ни на что - жрать, пить и комментами грошики "зарабатывать"

uralruss 10 октября 2018 | 14:06

timber_head: Самое главное - это дерьмо пойдет и полижет своим грязным языком дряблые булки какого-нибудь чинуши, и ему помогут. А все потому, что дерьмо к дерьму пристает - закон природы.

timber_head 10 октября 2018 | 14:09

uralruss: Да никто ему не будет помогать. Эти малолетние дебилы думают, что "на пиво всегда заработают", а "если что" пойдут побираться "помогите на операцию ребенку" не забывая при этом постить "Слава Путину".

zloy_sok 10 октября 2018 | 13:57

buzukin1905: Вы еще предложите на нее в суд подать что она статистику продолжительности жизни Царю испортила.!

kapitankolbaskin 10 октября 2018 | 14:17

buzukin1905: почему все всегда должны подстраиваться под кремлевско-озерную шоблу и её запросы ?!

skull____ 10 октября 2018 | 13:48

Остальные то диабетики в Саратове как выжили?

chubuk 10 октября 2018 | 13:50

«,,,Но хором над Егором -
Краснознаменный хор,
Краснознаменным хором
Поет - вставай, Егор!

Вставай, Егор Петрович,
Во всю свою длину,
Давай, Егор Петрович,
Не подводи страну!

Центральная газета
Оповестила свет,
Что больше диабета
В стране советской нет!

Пойми, что с этим, кореш,
Нельзя озорничать,
Пойми, что ты позоришь
Родимую печать.

И сел товарищ Мальцев,
Услышав эту речь,
И жизнь его из пальцев
Не стала больше течь.

Егор трусы стирает,
Он койку застелил,
И тает, тает, тает
В крови холестерин...

По площади по Трубной
Идет он, милый друг,
И все ему доступно,
Что видит он вокруг!

Доступно кушать сласти
И газировку пить,
Лишь при Советской власти
Такое может быть!»

alex_melnikov Алексей Мельников 10 октября 2018 | 13:50

Духовные путинские годы ...

Зато на С 300 для Асада деньги есть.

galina6837 10 октября 2018 | 13:54

Врач и учитель! Помни, что проявляя лояльность своему начальству, ты ценой собственной свободы прикрываешь начальственный зад!
Начальник всегда заявит, что никого не просил и письменных приказов не издавал ни о каких вбросах на выборах, ни о саботировании процесса лечения. Начальник предусмотрительно застраховался от уголовного преследования.
Вся вина (и поделом !) ляжет на исполнителя. Это не начальство, а ты, рядовой врач и учитель, будешь мотать срок на Колыме за своего начальника.
А начальник всегда найдёт других дурачков, не способных мыслить критически.

vpu2011 10 октября 2018 | 13:57

Думали вы ни при чём. Думали вас это не коснётся. Жрите теперь сполна.
Чем больше сдохнет - тем лучше.

uralruss 10 октября 2018 | 13:57

Родина еще нарожает?!! Подонки так ведь!

vlabumur 10 октября 2018 | 13:58

Это какой-то... позор...(с)

zhrv 10 октября 2018 | 13:59

- "а до этого времени негласно рекомендовал врачам не выписывать рецепты."

Негласно... А наказание понесет конкретный врач. Как ни крути, виноват был бы по любому.

(комментарий скрыт)

kapitankolbaskin 10 октября 2018 | 14:14

Шейнин на ОРТ вот прям щас в истерике бьется за права русских в Латвии...!!!
Тетя Катя Стриженова верхом колышет тоже за права русских в Латвии!!!
Михеев сидя подпрыгивает вместе со стулом!!!
Очень они беспокоются о русских по всему миру...!!!
Тока в России их ничего не беспокоит ! В России все хорошо!!!
Как же я вас морды ненавижу !!!

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