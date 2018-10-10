Причиной убийства следователя полиции в Подмосковье могла стать служебная деятельность
Причиной убийства следователя полиции в Подмосковье могла стать служебная деятельность, — сообщили Интерфаксу в Следственном комитете. По данным ведомства, несколько месяцев назад неизвестные сожгли личный автомобиль следователя. Как сообщили в СК, преступление совершено сегодня утром. Неизвестный выстрелил в женщину, когда она выходила из подъезда своего дома. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. Погибшая Евгения Шишкина была старшим следователем по особо важным делам и носила звание подполковника. По данным из открытых источников, Шишкина вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством.
Комментарии9
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yralez 10 октября 2018 | 13:35
Правильная версия.
Вот кто займет ее место, тот и заказчик.
alcatraz 10 октября 2018 | 13:37
Мафиозная страна убийц и воров.
tvitov66 10 октября 2018 | 13:42
alcatraz: так вот ты какая - СТАБИЛЬНОСТЬ!
archibald_dandy_esquire 10 октября 2018 | 13:47
tvitov66:
"Причиной убийства следователя полиции в Подмосковье могла стать служебная деятельность"
ну, да - а причина убийств журналистов т реальных оппозиционеров - только исключительно личная неприязнь - заказчиков нет
vikwlad 10 октября 2018 | 13:59
Если беспредел со стороны прокуратуры, следователей и судей будет продолжаться, то не исключено, что ответные меры к ним будут продолжаться по нарастающей.
vezdehod 10 октября 2018 | 14:13
Следователи приходят, но их иногда и убирают.
kochar 10 октября 2018 | 14:18
alcatraz: Каждое государство имеет свою мафию… А в России мафия имеет своё государство!
Цитата великого мафиози.
hihi2raza 10 октября 2018 | 14:11
Взятки брала, а договоренности не выполняла?
income 10 октября 2018 | 14:17
Плохо, что убили. Однако во всём остальном жизнь, кажется, удалась.