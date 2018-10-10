Причиной убийства следователя полиции в Подмосковье могла стать служебная деятельность, — сообщили Интерфаксу в Следственном комитете. По данным ведомства, несколько месяцев назад неизвестные сожгли личный автомобиль следователя. Как сообщили в СК, преступление совершено сегодня утром. Неизвестный выстрелил в женщину, когда она выходила из подъезда своего дома. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. Погибшая Евгения Шишкина была старшим следователем по особо важным делам и носила звание подполковника. По данным из открытых источников, Шишкина вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством.