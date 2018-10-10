Пранкер Вован утверждает, что ему удалось разыграть Александра Кокорина и президента ФК «Зенит» Сергея Фурсенко
Пранкер Вован утверждает, что ему удалось разыграть Александра Кокорина и президента футбольного клуба «Зенит» Сергея Фурсенко. Владимир Кузнецов, известный как Вован, сказал, что представился бывшим министром спорта Виталием Мутко. Для розыгрыша он использовал заранее нарезанные фразы экс-главы министерства. По словам пранкера, отвечая на вопрос «ну что?», заданный как будто от имени Мутко, Кокорин ответил «ничего, сижу ровно». Фурсенко же в разговоре с пранкерами назвал Кокорина разочарованием и сказал, что не может передать своей грусти и ужаса. Из разговора также стало известно, что футболисты клуба рассчитывали на то, что руководство команд им поможет разрешить ситуацию, — пишет РБК.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alcatraz 10 октября 2018 | 13:41
Когда уж эж этому вовану в жбан вдарят за его скотские розыгрыши?
alexander444 10 октября 2018 | 14:10
Пранкеры дебилы. Рано или поздно это выйдет боком и не только им
apels 10 октября 2018 | 14:10
Эти придурки рассчитывали, что из отмажут! Но раз Вован им позвонил рассчитывать можно прекратить и сушить сухари!
fosst13 10 октября 2018 | 14:14
Ахах, обожаю публику эха. Для них теперь Кокорин и Мамаев - чуть ли не герои, так активно выгораживают! Потрясающие свинство, так характерное либерастам.