Пранкер Вован утверждает, что ему удалось разыграть Александра Кокорина и президента ФК «Зенит» Сергея Фурсенко

Пранкер Вован утверждает, что ему удалось разыграть Александра Кокорина и президента футбольного клуба «Зенит» Сергея Фурсенко. Владимир Кузнецов, известный как Вован, сказал, что представился бывшим министром спорта Виталием Мутко. Для розыгрыша он использовал заранее нарезанные фразы экс-главы министерства. По словам пранкера, отвечая на вопрос «ну что?», заданный как будто от имени Мутко, Кокорин ответил «ничего, сижу ровно». Фурсенко же в разговоре с пранкерами назвал Кокорина разочарованием и сказал, что не может передать своей грусти и ужаса. Из разговора также стало известно, что футболисты клуба рассчитывали на то, что руководство команд им поможет разрешить ситуацию, — пишет РБК.