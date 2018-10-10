Футболисты Кокорин и Мамаев, ставшие фигурантами уголовного дела, извинятся перед пострадавшими

«Они нормальные ребята с нормальным воспитанием», — сказал адвокат Умалат Сайгитов. Он представляет интересы Александра Кокорина, — отмечает агентство «Интерфакс». Уголовное дело о побоях было возбуждено в начале недели. Александр Кокорин и Павел Мамаев в центре Москвы ударили водителя ведущей «Первого канала» на улице, а затем в кофейне избили федерального чиновника Дениса Пака. Он работает в Минпромторге. Глава министерства Денис Мантуров, комментируя происшествие, сегодня сказал, что такое поведение непозволительно никому.