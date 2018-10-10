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13:04, 10 октября 2018

Футболисты Кокорин и Мамаев, ставшие фигурантами уголовного дела, извинятся перед пострадавшими

«Они нормальные ребята с нормальным воспитанием», — сказал адвокат Умалат Сайгитов. Он представляет интересы Александра Кокорина, — отмечает агентство «Интерфакс». Уголовное дело о побоях было возбуждено в начале недели. Александр Кокорин и Павел Мамаев в центре Москвы ударили водителя ведущей «Первого канала» на улице, а затем в кофейне избили федерального чиновника Дениса Пака. Он работает в Минпромторге. Глава министерства Денис Мантуров, комментируя происшествие, сегодня сказал, что такое поведение непозволительно никому.

Комментарии

18

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kryimzdick 10 октября 2018 | 13:11

Если побитый чиновник утрется и удовлетворится извинениями без суда, по всей стране начнется повальное избиение чиновников.

novyrusich 10 октября 2018 | 13:15

kryimzdick: Адвокат просто сказал:
Жизнь сама таких накажет строго!
...
Так отпустите, вам же легче будет
Чего возиться, коль жизнь осудит! (с)

alehan22746 10 октября 2018 | 13:47

novyrusich: Кокорин и мамаев конечно виноваты, но и не виноваты тоже. Чистили рыло не абы кому а федеральному путинскому чиновнику-свинье и пропагандону с тв, т.е избирательно. За это полагется скидка. Можно даже героя рашки дать как чепиге!

novyrusich 10 октября 2018 | 13:55

alehan22746: Били они первого попавшегося за то что сделал им замечаниме за непристойное поведение. Перед этим за это же избили шофера.
Эти твари бьют просто потому, что считают себя хозяевами.
Кого они бил и они не знали

rus095 10 октября 2018 | 14:11

novyrusich: ну тогда надо ответить адвокату когда он потребует оплату своего труда: мы нормальные парни, а тебе Бог подаст.

ivfn 10 октября 2018 | 13:21

kryimzdick:
// по всей стране начнется повальное избиение чиновников.//
Или чиновники воспрянут духом.
Захарова как сказала
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жёстко осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за драку в московской кофейне.

— А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не электронное, а своё, — пишет дипломат в "Фейсбуке".

x_signal 10 октября 2018 | 13:28

kryimzdick: надеюсь восточная гордость возьмёт вверх.

mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 13:13


А за что извиняться триумфаторам росфутбола?
Подумаешь, накостыляли какому-то китайцу, который, к сожалению, оказался корейцем и госчиновником.
Ну ещё намяли бока какому-то мужику за рулём, который, тоже к сожалению, оказался личным водилой работницы госпропаганды.

polsan 10 октября 2018 | 13:26

mikhail_spb_: Нормальные ребята с нормальным воспитанием в миг не становятся быдлом!

sparky 10 октября 2018 | 13:15

У Сайгитова своя норма. Он наверное каждый день бьет кого-то. Или его каждый день бьют.

ivfn 10 октября 2018 | 13:16

«Они нормальные ребята с нормальным воспитанием», — сказал адвокат Умалат Сайгито
Круто!!! МОЛОДЦА!!!!!
Спортивный агент Дарья Шишканова поделилась мнением об инциденте с участием ее друга Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили водителя ведущей «Первого канала» и устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

– Я более чем уверена, что в данном случае мы можем говорить о каком-либо заговоре. Я уверена, что ситуация эта была заранее как-то смоделирована, спрогнозирована.

И данные люди, которые, как вы полагаете, может быть, никак не связаны между собой – это водитель какой-то телеведущей… Малоизвестной, потому что я не слышала о такой ведущей. Ну, дело не в этом, да, даже.

Я думаю, что эти люди взаимосвязаны и здесь какой-то своего рода черный заговор был устроен. Вы знаете, очень стыдно, когда мужчина не дерется и когда мужчина не может ответить на какое-то оскорбление.
Зная лично Александра, я знаю, какой он интеллигентный, воспитанный человек, и в данном случае это была чистой воды провокация.
Это просто какая-то кинокомедия, это какой-то кошмар. Все накинулись на ребят, безобразие, – сказала Шишканова.

Там на видео она в красной кофте. Кокорин стулом дубасит ботаника ,а она сок допивает.

dwon 10 октября 2018 | 13:19

На нары пидарасов.

uralruss 10 октября 2018 | 13:21

Адвокат лжец! Нормальные ребята, с нормальным воспитанием не становятся вдруг гопникками. Это в них заложено давно. Тут не надо быть инспектором по делам несовершеннолетних. видно кто они.

a_111111 10 октября 2018 | 13:23

ну насколько они нормальные мы видели...

wurm 10 октября 2018 | 13:25

Если эти - нормальные, то какие же тогда ненормальные?

vlad2 10 октября 2018 | 13:30

wurm: ненормальный - Навальный, его б за такое лет на -надцать укатали. Сенцов - тоже ненормальный 20 лет получил за якобы намерения. Ненормальные все, кто для власти социально опасен.

rom8883 10 октября 2018 | 13:38

vlad2: Вспомнил! Это социально близкие!

savbensmb 10 октября 2018 | 13:33

Деньги или честь. Посмотрим...

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