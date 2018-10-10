Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar ввел платные услуги в России

Компания предлагает несколько тарифов для бронирования мест в автомобилях.

Чтобы воспользоваться сервисом, который позволяет найти автомобильных попутчиков, с сегодняшнего дня нужно заплатить как минимум 149 рублей – именно столько стоит доступ к услугам приложения на один день. Месячный тариф обойдется пользователям в 199 рублей – об этом говорится на сайте компании. Плата вводится только для пассажиров, путешествующих на расстояние более 120 километров. Остальные поездки по-прежнему останутся бесплатными для бронирования. С водителей никакие средства взиматься не будут.

По данным BlaBlaCar, сегодня в России приложением пользуются более 15 миллионов человек, которые ежедневно путешествуют по более чем 30 тысячам маршрутов. Монетизацию сервиса в компании назвали логичным развитием любого бизнес проекта.

Французский сервис BlaBlaCar работает в России с 2014 года.