Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar ввел платные услуги в России
Компания предлагает несколько тарифов для бронирования мест в автомобилях.
Чтобы воспользоваться сервисом, который позволяет найти автомобильных попутчиков, с сегодняшнего дня нужно заплатить как минимум 149 рублей – именно столько стоит доступ к услугам приложения на один день. Месячный тариф обойдется пользователям в 199 рублей – об этом говорится на сайте компании. Плата вводится только для пассажиров, путешествующих на расстояние более 120 километров. Остальные поездки по-прежнему останутся бесплатными для бронирования. С водителей никакие средства взиматься не будут.
По данным BlaBlaCar, сегодня в России приложением пользуются более 15 миллионов человек, которые ежедневно путешествуют по более чем 30 тысячам маршрутов. Монетизацию сервиса в компании назвали логичным развитием любого бизнес проекта.
Французский сервис BlaBlaCar работает в России с 2014 года.
Комментарии5
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kochar 10 октября 2018 | 13:21
Уберите грязные и жадные лапы хотя бы отсюда.
И так тошнит от вас.
protoukrop 10 октября 2018 | 14:00
Надеюсь у Блаблакар появится достойный конкурент, чтобы они к чертям разорились из-за своей жадности.
hihi2raza 10 октября 2018 | 14:09
protoukrop: 199 в месяц копейки, заплатишь, не сдохнешь . Жадное убожество.
rus095 10 октября 2018 | 14:09
а так все хорошо начиналось- этот бесплатный сервис для людей.,это чтобы экономили бензин и не загрязняли окружающую среду выхлопными газами и тд и тд.
ankir 10 октября 2018 | 14:24
с другой стороны не совсем законный сервис, водители-то налоги не платят!! а это незаконное препренимательство.