Власти Дагестана объявили конкурс на самое большое количестве жалоб на экстремистские публикации в соцсетях
Победителю достанется iPhone. Конкурс организовало Министерство связи, участникам предлагают оставлять сообщения о пропаганде экстремизма и терроризма анонимно на специальном сайте. За второе и третье места обещаны смартфоны Xiaomi, — сообщает сайт Кавказский узел.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 10 октября 2018 | 13:10
Это уже дно, или еще есть куда падать?
pattrick 10 октября 2018 | 13:26
Власти Дагестана объявили конкурс на самое большое количестве жалоб на экстремистские публикации в соцсетях...
Троллят Ирину Яровую? Молодцы. Гражданское общество должно во всём вести себя подобным образом - приняли в Думе абсурдный закон, всё общество должно его нарушать, чтобы завалить протоколами РОВД и районные суды, пока глупый закон не отменят.
sim202_ 10 октября 2018 | 14:05
pattrick:
А данные о количестве стукачей и личность победителя опубликуют?
Хотя, судя по тому, как быстро распедалили
Петрова-Васечкина, их и так найдут.
И награды найдут героефф...
Патрикевна, мядаль во всю жопу хошь?
benin_papa__ 10 октября 2018 | 13:28
tv_victim:
Падать всегда есть куда.
Деградация обратно от Homo Erectus до беспозвоночных дело непростое, время требуется.
ivar1964 10 октября 2018 | 13:12
"ПатриотизЬм" подкрепленный Айфоном. Для надежности.
mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 13:16
Невысоко нынче оценивают деятельность стукачей!
Ни тебе квартир, ни дач.
Кстати, а почему стукачам-победителям вручают вражеские смартфоны, а не отечественные патриотические дисковые телефоны?
benin_papa__ 10 октября 2018 | 13:32
mikhail_spb_:
По той же причине, по которой перед ослом подвешивают на верёвочке морковку, а не ослиное дерьмо.
timber_head 10 октября 2018 | 13:57
mikhail_spb_: Так нет уже этих "отечественных дисковых". И отечественных кнопочных тоже нет. И вообще все "отечественное" произведено в Малайзии.
voenpes 10 октября 2018 | 13:21
До чего дошел прогресс...
yralez 10 октября 2018 | 13:24
Конкурс стукачей обьявлен.
Наверняка, победителю вместе с айфоном достанется и виселица.
sparky 10 октября 2018 | 13:30
Стучите и обрящете.
dwon 10 октября 2018 | 13:36
Ёпнулись што ле? Или им Кокорин с Мамаевым по башке стулом хорошо дали?
rampa 10 октября 2018 | 13:44
а как они победителя определят, если стучать анонимно?
gregory76 10 октября 2018 | 14:24
Самый аноним из всех анонимов получит айфон. прикольно.