Власти Дагестана объявили конкурс на самое большое количестве жалоб на экстремистские публикации в соцсетях...

Победителю достанется iPhone. Конкурс организовало Министерство связи, участникам предлагают оставлять сообщения о пропаганде экстремизма и терроризма анонимно на специальном сайте. За второе и третье места обещаны смартфоны Xiaomi, — сообщает сайт Кавказский узел.