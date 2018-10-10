Объявившего голодовку фигуранта т.н. дела «Нового величия» Вячеслава Крюкова доставили в больницу при СИЗО...

Об этом «Эху Москвы» рассказал его адвокат Дмитрий Иванов.

Мосгорсуд завтра должен рассмотреть апелляцию на меру пресечения Крюкову. По делу «Нового величия» проходят 10 человек, их обвиняют в создании экстремистского сообщества или в участии в его деятельности.