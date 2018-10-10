Объявившего голодовку фигуранта т.н. дела «Нового величия» Вячеслава Крюкова доставили в больницу при СИЗО
Об этом «Эху Москвы» рассказал его адвокат Дмитрий Иванов.
Мосгорсуд завтра должен рассмотреть апелляцию на меру пресечения Крюкову. По делу «Нового величия» проходят 10 человек, их обвиняют в создании экстремистского сообщества или в участии в его деятельности.
Комментарии3
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ukretotakoividskota 10 октября 2018 | 13:14
шо на 200 дней не хватило?
pattrick 10 октября 2018 | 13:22
Объявившего голодовку фигуранта т.н. дела «Нового величия» Вячеслава Крюкова доставили в больницу при СИЗО...
Как говорится - не можешь срать, не мучай жопу. Поучился бы искусству голодовки у режиссёра Олега Сенцова, у Надьки-наводчицы или у таргамадзевской подстилки Серёги Тютюкина, а уж потом объявлял голодовку.
henry52 10 октября 2018 | 13:59
ukretotakolvidskota, pattrick -- Какие же вы гандоны..