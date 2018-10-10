Подозреваемый в убийстве журналистки Виктории Мариновой схвачен в ФРГ
Об этом сегодня сообщило правительство Болгарии.
Тело изнасилованной и убитой телеведущей было найдено в субботу на берегу Дуная в парке болгарского города Русе, где она совершала пробежку. Возможный убийца скрылся с места преступления, перейдя по мосту через Дунай в соседнюю Румынию. Министр внутренних дел Болгарии заявил сегодня в Софии, что 21-летний подозреваемый житель Русе был арестован в Германии. О точном месте взятия злоумышленника под стражу не сообщается. Как заявил генеральный прокуратур Болгарии, мужчина уже находился в розыске из-за ранее совершенного изнасилования и убийства.
Немецкий таблоид «Бильд» распространил сегодня утром сообщение, что арестованный злоумышленник — гражданин России. Однако затем издание исправило ошибку, которая произошла из-за того, что название города и слово «русский» в немецком языке одинаково пишутся и произносятся.
Генпрокурор Болгарии заявил, что по имеющимся данным следствия, связи между совершенным преступлением и работой 30-летней журналистки не существует. Ранее предполагалось, что Маринова была убита из-за проводимого ей расследования, которое касалось коррупционного скандала в Болгарии. Журналистка собирала доказательства мошенничества при распределении финансовых средств Евросоюза.
В настоящее время Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством проверяет информацию болгарских следственных органов.
Комментарии6
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noxepy_88 10 октября 2018 | 13:05
Немецкий таблоид «Бильд» распространил сегодня утром сообщение, что арестованный злоумышленник — гражданин России. Однако затем издание исправило ошибку, которая произошла из-за того, что название города и слово «русский» в немецком языке одинаково пишутся и произносятся.
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Таблоид немецкий, а юмор английский.
chichanik 10 октября 2018 | 13:10
noxepy_88: но репутация российская
pattrick 10 октября 2018 | 13:19
Немецкий таблоид «Бильд» распространил сегодня утром сообщение, что арестованный злоумышленник — гражданин России. Однако затем издание исправило ошибку...
...и сообщило что убийца не русский, а гусский.
boooben 10 октября 2018 | 13:31
Что за термин такой - "схвачен"?
Еще бы написали "схвачен и отх...чен".
sam2018 10 октября 2018 | 13:23
А настоящее фамилия его Кошкин !
Служил вместе с Мышкиным в ГРУ - третьим отправителем Скриполей
don_ballon 10 октября 2018 | 13:53
Удивительный идиотизм проявляют те преступники, что пытаются затихариться в Германии. Бесполезняк. Вычислят и арестуют моментально. Это во Франции, Бельгии, в странах Скандинавии можно гулять как по буфету. В Германии эти номера не проходят. Примеров уйма, от террористов, до каталонских сепаратистов. Навык не пропьёшь.