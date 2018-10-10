Подозреваемый в убийстве журналистки Виктории Мариновой схвачен в ФРГ

Об этом сегодня сообщило правительство Болгарии.

Тело изнасилованной и убитой телеведущей было найдено в субботу на берегу Дуная в парке болгарского города Русе, где она совершала пробежку. Возможный убийца скрылся с места преступления, перейдя по мосту через Дунай в соседнюю Румынию. Министр внутренних дел Болгарии заявил сегодня в Софии, что 21-летний подозреваемый житель Русе был арестован в Германии. О точном месте взятия злоумышленника под стражу не сообщается. Как заявил генеральный прокуратур Болгарии, мужчина уже находился в розыске из-за ранее совершенного изнасилования и убийства.

Немецкий таблоид «Бильд» распространил сегодня утром сообщение, что арестованный злоумышленник — гражданин России. Однако затем издание исправило ошибку, которая произошла из-за того, что название города и слово «русский» в немецком языке одинаково пишутся и произносятся.

Генпрокурор Болгарии заявил, что по имеющимся данным следствия, связи между совершенным преступлением и работой 30-летней журналистки не существует. Ранее предполагалось, что Маринова была убита из-за проводимого ей расследования, которое касалось коррупционного скандала в Болгарии. Журналистка собирала доказательства мошенничества при распределении финансовых средств Евросоюза.

В настоящее время Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством проверяет информацию болгарских следственных органов.