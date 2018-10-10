Роскосмос собирается развернуть комплексы приема и обработки космической информации на Кубе, в Антарктиде и на Чукотке
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзакупок. Так, например, работы на Кубе планируется завершить к концу ноября следующего года.
Комментарии14
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glotov 10 октября 2018 | 12:37
Хорошее начинание. И что характерно, исключительно в мирных целях.
minerr 10 октября 2018 | 12:43
glotov: На Кубе надо бы и ракетные комплексы установить - отбиваться, если что, от внеземных цивилизаций.
gvs 10 октября 2018 | 12:38
Науру и Никарагуа забыли в список включить ))))
eniro 10 октября 2018 | 12:52
gvs: Никто не забыт и ничто... Дайте попилить бюджет сперва здесь. Все Вам будет..., но Вас уже не будет. Проверить не сможете. Да и другие задачи к тому времени решать уже надо будет. И вообще, что за вопросы и кто спрашивает?
al_rudnev 10 октября 2018 | 12:38
в условиях супер профицита бюджета - это нормально. Можно было бы и пенсионерам часть денег вернуть. Государство, ведь социальное...
pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 12:42
al_rudnev: Тебе какую пенсию не доплатили? По старости или по инвалидности?
tvitov66 10 октября 2018 | 12:39
А тем временем наши доблестные военно-космические войска продолжают нести потери наших космолётов (типа ИЛ-20 1968 года выпуска) и 15-ти наши космонаУтов
pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 12:44
tvitov66: Ты то какое отношение имеешь к ВКС чтобы говорить НАШИ?
ox1 10 октября 2018 | 12:41
Давно пора. Отличная идея. Главное, чтоб эти комплексы были многофункциональными.
meteor1908 10 октября 2018 | 12:41
Я дико извиняюсь: а зачем? Мы уже установили контакты с альфой Центавра?
vasyakirin 10 октября 2018 | 12:42
Напомните, а чо там в космосе от роскосмоса осталось?
Или Мы чужое принимать рассчитываем?
vladimir1_57 10 октября 2018 | 12:47
Вот это правильно!!!
Еще надо для защиты установить С-500, ну и "Искандеры", "Калибры" и прочее ... на всякий случай
consts 10 октября 2018 | 12:48
"Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзакупохик"
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Они что,закупать эти комплексы собрались? Надеюсь, по нормальной,хотя бы пятикратной цене?
pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 12:53
consts: Ты можешь свою цену предложить... В 5 раз ниже.