Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаиваются и планируют принести извинения
Об этом агентству «Москва» сообщил адвокат Кокорина Умалат Сайгитов. Юрист добавил, что такой позиция футболистов была с самого начала. Кокорин и Мамаев стали фигурантами уголовного дела о побоях после того, как напали сначала на водителя ведущей «Первого канала» на улице, а затем – на федерального чиновника в кофейне Москвы.
Комментарии11
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ft18 10 октября 2018 | 12:36
Кокоринско-мамаевское побоище.
tadolg 10 октября 2018 | 12:48
ft18: верить нельзя, принимать извинения нельзя. Только суд и уголовное наказание.
maslov1958 10 октября 2018 | 12:37
бандюганы социально близкие на свободе?
kryimzdick 10 октября 2018 | 12:38
а посидеть?
ft18 10 октября 2018 | 12:42
kryimzdick: А им нельзя сидеть!! ;)))
tvitov66 10 октября 2018 | 12:42
kryimzdick: ага, в арендованном вагоне Сапсана взад - в Питер ...
Они же супротив власти и царя не выступали и даже ни один полицай не пострадал!
hangman19 10 октября 2018 | 12:38
"Юрист добавил, что такой позиция футболистов была с самого начала."
Какой, такой? Планировали избить, а потом раскаяться?
belovnikita 10 октября 2018 | 12:39
Вот 7 лет в тюрьме пусть посидят за свои преступления. а потом выйдут и извиняются
kio 10 октября 2018 | 12:44
Извинения актуальны, если человеку на ногу наступил, причём, если это случайно.
А если ты кого-либо сознательно бьёшь стулом по голове, и через пару дней, поняв, что не того ударил, объявляешь через адвоката о намерении извинится.... это даже не смешно. это звучит издевательски!!!
sbk 10 октября 2018 | 12:44
Было бы странно услышать иное.
Хотя, единственное, в чем они раскаиваются - это то, что под видеокамерами .
dwon 10 октября 2018 | 12:52
А чего тогда в ментовку с повинной не пришли? В асфальт сук, закатать их в асфальт. И чтоб больше о них не было ни слуху ни духу.