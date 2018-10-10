Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаиваются и планируют принести извинения

Об этом агентству «Москва» сообщил адвокат Кокорина Умалат Сайгитов. Юрист добавил, что такой позиция футболистов была с самого начала. Кокорин и Мамаев стали фигурантами уголовного дела о побоях после того, как напали сначала на водителя ведущей «Первого канала» на улице, а затем – на федерального чиновника в кофейне Москвы.