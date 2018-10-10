Лидер Справедливой России Сергей Миронов подтвердил информацию о задержках зарплат в партии
Об этом сообщает агентство «Интерфакс». При этом Миронов подчеркнул, что ничего катастрофического в ситуации нет. Лидер справедливороссов пожаловался, что партия поддержала на выборах президента и ничего за это не получила, а коммунистам за их кандидата досталось больше миллиарда рублей, ЛДПР – 600 миллионов рублей. Сегодня газета Коммерсант со ссылкой на источники сообщила, что сотрудники центрального аппарата Справедливой России по 2-3 месяца не получают зарплаты, а в регионах – сокращают штаты.
Комментарии7
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cromwel 10 октября 2018 | 12:40
Придется справелливороссу поменять кремлевское казенное кормление на личный сосок от нацдиллера.
pampey 10 октября 2018 | 12:41
Начало краха и ЕР, и всяких других партий, которые имитировали политическую конкуренцию. Комедия окончена!
ansata 10 октября 2018 | 12:45
"что партия поддержала на выборах президента и ничего за это не получила, а коммунистам за их кандидата досталось больше миллиарда рублей, ЛДПР – 600 миллионов рублей."
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Что это если не "древнейшая"? А тебя кинули)) Обидно да?
norgemann 10 октября 2018 | 12:46
Кинули политических проституток, так им и надо. Лизали зад нацлидеру совершенно бесплатно, ну полные лохи.
cromwel 10 октября 2018 | 12:51
norgemann: политические проститутки больше не нужны. Маски и покрывала скинуты. Теперь виден реальный оскал.
lenin3 10 октября 2018 | 12:50
Зарплата в партии?А работать не пробовали?
dennik 10 октября 2018 | 12:51
Выходит что всё справедливо :-)))