Лидер Справедливой России Сергей Миронов подтвердил информацию о задержках зарплат в партии

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». При этом Миронов подчеркнул, что ничего катастрофического в ситуации нет. Лидер справедливороссов пожаловался, что партия поддержала на выборах президента и ничего за это не получила, а коммунистам за их кандидата досталось больше миллиарда рублей, ЛДПР – 600 миллионов рублей. Сегодня газета Коммерсант со ссылкой на источники сообщила, что сотрудники центрального аппарата Справедливой России по 2-3 месяца не получают зарплаты, а в регионах – сокращают штаты.