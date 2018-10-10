Более двадцати рейсов отменены после авиа-инцидента в аэропорту Якутска

Об этом сообщает агентство ТАСС с о ссылкой на МЧС. В пресс-службе аэропорта не смогли уточнить, когда авиа-узел вернется к работе по расписанию. Сегодня утром самолет в Якутске выкатился за пределы посадочной полосы, пострадали четыре человека. Источник в комиссии по расследованию сказал агентству ТАСС, что причиной происшествия могло стать плохое состояние полосы.