Более двадцати рейсов отменены после авиа-инцидента в аэропорту Якутска
Об этом сообщает агентство ТАСС с о ссылкой на МЧС. В пресс-службе аэропорта не смогли уточнить, когда авиа-узел вернется к работе по расписанию. Сегодня утром самолет в Якутске выкатился за пределы посадочной полосы, пострадали четыре человека. Источник в комиссии по расследованию сказал агентству ТАСС, что причиной происшествия могло стать плохое состояние полосы.
Комментарии2
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tv_victim 10 октября 2018 | 12:36
"Суперджет" - чудо, а не самолет!
sensei54 10 октября 2018 | 12:40
причиной происшествия могло стать плохое состояние полосы
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Такое плохое, что самолет снёс обе основные стойки?
А передняя на месте. Почему то...
А не приложился ли он крепенько при посадке?
Или сел, не долетев полосы и трахнувшись об её торец.