В томской области обнаружена «спящая» ячейка террористической организации, — утверждает ФСБ. По версии спецслужбы, ее лидер склонял людей из своего окружения к террористической деятельности в Сирии, рассылая сообщения в мессенджере Телеграм. Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело, — сообщает агентство ТАСС.