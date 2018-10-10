В томской области обнаружена «спящая» ячейка террористической организации
В томской области обнаружена «спящая» ячейка террористической организации, — утверждает ФСБ. По версии спецслужбы, ее лидер склонял людей из своего окружения к террористической деятельности в Сирии, рассылая сообщения в мессенджере Телеграм. Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии7
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andre_klimov 10 октября 2018 | 12:38
С каких это пор военкомат - "спящая ячейка"? :)
chapter_2 10 октября 2018 | 12:45
andre_klimov: А может ли быть целая республика «спящей» ячейкой террористической организации?
andre_klimov 10 октября 2018 | 12:50
chapter_2:
Даже целые государства могут быть террористическими.
aleksei123m 10 октября 2018 | 12:40
Главное, что сами верят...
Может его ("террориста") сначала обследовать, а потом трубить о раскрытии "спящей ячейки"?
lager23 10 октября 2018 | 12:40
Террориста "взяли" в пижаме или он спал в трусах?
foolsdie 10 октября 2018 | 12:46
Не могу даже предположить, как должна выглядеть "террористическая деятельность в Сирии".
neyexo 10 октября 2018 | 12:53
Вот думаю, какая хуже - спящая или бодрствующая?