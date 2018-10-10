МОК утвердил кандидатуры городов, претендующих на право принять Зимние Олимпийские Игры 2026 года

Международный олимпийский комитет утвердил кандидатуры городов, претендующих на право принять Зимние Олимпийские Игры 2026 года.

Решение было принято на сессии МОК в Буэнос-Айресе. Делегаты отклонили заявку Эрзрума. Оценочная комиссия посчитала условия предложенные Турцией недостаточно хорошими. Таким образом, за право стать олимпийской столицей поборются канадский Калгари, совместная заявка итальянских Милана и Кортина д’Ампеццо и шведский Стокгольм. Все три заявки уже имеют олимпийский опыт. Шведская столица проводила летние Игры в 1912 году, Кортина д’Ампеццо в 1956 стал первой олимпиадой для советских спортсменов, а Калгари в 1988 – одной из самой успешной для наших за всю историю Игр. Впрочем, канадский город может еще отказаться от участия в кампании. Власти намерены провести референдум среди жителей и продолжат борьбу только в том случае, если получат поддержку населения.

Решение о том, где пройдут Зимние Олимпийские Игры 2026 года будет принято на сессии МОК в Лозанне в 2019 году.