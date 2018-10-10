Сервис ВlaВlaСаr, позволяющий находить попутчиков для автопутешествий, становится платным
Теперь придется платить за доступ к бронированию мест, сообщает со ссылкой на компанию телеканал «Дождь». Месячный доступ стоит около двухсот рублей на один день – около 150-ти. При этом, поездки меньше 120-ти километров останутся бесплатными. Водителям за публикацию предложений платить не придется. Как отмечает агентство «Интерфакс», сервис также станет платным на Украине.
Комментарии3
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tv_victim 10 октября 2018 | 12:26
Жаль... Удобный был сервис....
makaraksh 10 октября 2018 | 12:40
tv_victim: появится новый. хорошая новость для программеров.
r88w556xl4 10 октября 2018 | 12:35
Прощай, блаблакар. Вкупе с тем, что водилы периодически кидали с поездками, смысла пользоваться этим сервисом больше не вижу.