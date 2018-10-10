Сервис ВlaВlaСаr, позволяющий находить попутчиков для автопутешествий, становится платным

Теперь придется платить за доступ к бронированию мест, сообщает со ссылкой на компанию телеканал «Дождь». Месячный доступ стоит около двухсот рублей на один день – около 150-ти. При этом, поездки меньше 120-ти километров останутся бесплатными. Водителям за публикацию предложений платить не придется. Как отмечает агентство «Интерфакс», сервис также станет платным на Украине.