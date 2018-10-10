Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести изменения в Конституцию
Он опубликовал программную статью в «Российской газете». В материале говорится, что необходимы точечные изменения для исправления недостатков. К ним Зорькин причисляет крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры.
«Эта критика Основного закона страны вполне обоснованна» — такое мнение в интервью «Эху» высказал юрист, один из авторов Конституции Виктор Шейнис.
«Мне кажется, эта критика вполне обоснована. Меня радует выступление Валерия Зорькина, ибо в последнее время целый ряд его публикаций у меня, как у ученого, конституциалиста, практика, вызывало возражения», — сказал Шейнис.
Политолог добавил, что такая постановка вопроса о том – «что в нашей реальной жизни существует разрыв с принципиальными Конституционными положениями» – актуально и очень важно.
«Я не знаю, в какой мере власть имущие готовы не только прислушаться, но реализовать те идеи, которые в общей форме выражены Валерием Зорькиным. Это направление развития мне представляется очень важным, а именно — превалирование исполнительной власти, нарушение принципа баланса властей, и взаимо-уравновешивание властей. Я думаю, что уместно было бы сказать, что судебная власть у нас совершенно неуравновешенна, а справедливая и взвешенная судебная система даже важнее некоторых процессуальных демократических норм», — отметил Шейнис.
При этом Шейнис подчеркнул, что предложенные Зорькиным изменения нуждаются в уточнении.
Комментарии17
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ura_123 10 октября 2018 | 12:14
Вернуть крепостное право,срочно и соборно!
tvitov66 10 октября 2018 | 12:32
ura_123: и право первой ночи! А то портянки соскучились по любви господ и бояр
luger_max_otto 10 октября 2018 | 12:34
В срочной отставке, а то и в госпитализации нуждается именно Зорькин.
ft18 10 октября 2018 | 12:14
Небось, Зорька подляну какую замутить собрался, на конституционной поляне...
ura_123 10 октября 2018 | 12:21
ft18: Полянка эта только вот вся загажена предыдущими ”двумя сроками подряд”...
tvitov66 10 октября 2018 | 12:34
ura_123: да уж ... два разА по два срокА подряд отмотал наш раб галерный ... надо чота думать
plank1957 10 октября 2018 | 12:15
Ну, Зорькин - это да, непререкаемый авторитет в области права, своего.
ostapba 10 октября 2018 | 12:17
А в консультанты этот Зорькин возьмет Миграняна?
С его известными тезисами о мировом порядке до 1938-го года??
Даже??
ostapba 10 октября 2018 | 12:19
..........российский официальный политолог Андраник Мигранян, в такой популярной газете "Известия" восхищается Гитлером "до 1939 года", явно проводя исторические параллели с сегодняшним днем, то все это уже начинает напоминать театр абсурда. Особенно, на фоне "антифашистской" риторики по центральным российским телеканалам.
В своей статье политолог выводит мысль о том, что Гитлер, если отсечь всю историю после 1939 года, великий политик, собиратель немецких земель, борец с "национал-предателями"
mamiluk 10 октября 2018 | 12:19
Зорькин -простая марионетка,которому поручили озвучить решение кремлёвской хунты-наделить неограниченными полномочиями "диктатора всея Руси..."...Пока брошен пробный шар и хенералы-наблюдают за реакцией холопов:созрели уже или нет....
alena01 10 октября 2018 | 12:22
Посмотрел цыган на своих детей...
"То ли этих отмыть, то ли новых сделать???"
abbc 10 октября 2018 | 12:30
Наконец-то!!! Лучше поздно, чем никогда! Исполнительная власть с этой инициативой никогда не выступила бы. Респект!!!
kouznetzof 10 октября 2018 | 12:31
Да еще бы слово ПОДРЯД убрали бы! Не более двух сроков и точка!
sbk 10 октября 2018 | 12:32
Шейнис, кому вы верите? На что надеетесь?
Единственное, что их сейчас волнует, это как еще продлить собственную власть.
makaraksh 10 октября 2018 | 12:42
Зорькину светит пожизненное.
kryimzdick 10 октября 2018 | 12:45
Будем ждать пока помрет наш плешивец, ничего другого не остается
puteshestvennik 10 октября 2018 | 12:50
Слов там много у него - но вот те что показались мне ключевыми "Конструкция ст. 12 Конституции дает повод к противопоставлению органов местного самоуправления органам государственной власти, в то время как органы местного самоуправления по своей природе являются лишь нижним, локальным звеном публичной власти в Российской Федерации". То есть у нас есть некая "природа" по которой надо сделать чтобы органы местного самоуправления подчинялись вертикали а не так как написано в Конституции и как сделано в цивилизованном мире. Ну про то что ЕСПЧ это заноза в заднице и нет уже никакой возможности отвечать на их претензии на языке закона - тут и так понятно.