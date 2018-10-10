Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести изменения в Конституцию

Он опубликовал программную статью в «Российской газете». В материале говорится, что необходимы точечные изменения для исправления недостатков. К ним Зорькин причисляет крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры.

«Эта критика Основного закона страны вполне обоснованна» — такое мнение в интервью «Эху» высказал юрист, один из авторов Конституции Виктор Шейнис.

«Мне кажется, эта критика вполне обоснована. Меня радует выступление Валерия Зорькина, ибо в последнее время целый ряд его публикаций у меня, как у ученого, конституциалиста, практика, вызывало возражения», — сказал Шейнис.

Политолог добавил, что такая постановка вопроса о том – «что в нашей реальной жизни существует разрыв с принципиальными Конституционными положениями» – актуально и очень важно.

«Я не знаю, в какой мере власть имущие готовы не только прислушаться, но реализовать те идеи, которые в общей форме выражены Валерием Зорькиным. Это направление развития мне представляется очень важным, а именно — превалирование исполнительной власти, нарушение принципа баланса властей, и взаимо-уравновешивание властей. Я думаю, что уместно было бы сказать, что судебная власть у нас совершенно неуравновешенна, а справедливая и взвешенная судебная система даже важнее некоторых процессуальных демократических норм», — отметил Шейнис.

При этом Шейнис подчеркнул, что предложенные Зорькиным изменения нуждаются в уточнении.