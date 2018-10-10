В Подмосковном Красногорске застрелили следователя по особо важным делам
По некоторым данным ранее на женщину уже совершали неудачное покушение.
Преступник подстерегал подполковника полиции у подъезда многоэтажного дома. По данным следователей, около семи часов утра женщина вышла на улицу, где неизвестный выстрелил ей в шею. От полученного ранения она скончалась. Как сообщает телеграм-канал «Мэш», убийца совершил по меньшей мере еще один выстрел – в грудь. Также называется имя и место работы сотрудницы МВД. Это Евгения Шишкина – следователь по особо важным делам. Она служила в транспортном управлении и вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством.
По данным «Мэш» подполковника уже пытались убить – в январе преступники сожгли ее «Лексус». Однако тогда женщины в машине не оказалось. Как сообщается, в первом покушении якобы были замешаны родственники молодого человека, в отношении которого Шишкина расследовала уголовное дело.
По факту происшествия возбуждено дело об убийстве.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 12:07
А почему она ездила не на военно-патриотическом уазике, а на бездуховно-вражеском "Лексусе"?!
pattrick 10 октября 2018 | 12:09
В Подмосковном Красногорске застрелили следователя по особо важным делам...
Светлая память Евгении.
tvitov66 10 октября 2018 | 12:14
pattrick: я так понимаю что Лексус эта Евгения купила за зарплату следователя
oxlomon 10 октября 2018 | 12:41
tvitov66:
А чё тут странного: у следака по особо важным, полковника, зарплата не столь уж и маленькая, а «Лексус» вовсе не безумно дорогое авто.
tvitov66 10 октября 2018 | 12:47
oxlomon: все в мире относительно ... особенно относительно минимальных пенсий в 8 тыр ... И BMW X5 героя России Чепиги, который при этом на гостинице решил сэкономить
ensebeo 10 октября 2018 | 12:08
Это или укрофошысты, или пендосы, или леберасты.
lenin3 10 октября 2018 | 12:09
Особо важные дела когда-нибудь могут настичь любого следователя...
dominator13 10 октября 2018 | 12:14
Кокорина и Мсмаева проверьте
zemljanka 10 октября 2018 | 12:16
Соболезнования родным Евгении Шишкиной.
hangman19 10 октября 2018 | 12:36
Видимо ей предложили взятку, она сказала - мало, на новый лексус не хватит, тогда и подумали, что дешевле ее убить.
oxlomon 10 октября 2018 | 12:37
Ну, если уже покушались, а она не одумалась и продолжала свою деятельность, то, паходу, следачка таки была честная.
lager23 10 октября 2018 | 12:37
Работать надо в ГРУ, там весело и беззаботно, а ещё командировочные и звания Герой России раздают.
don_ballon 10 октября 2018 | 12:41
В комментах произошедшее воспринимается как кино. Ребята, это же страшно. Если в вашей стране полковника-"важняка" можно завалить с утречка как собаку, то чего стоят ваши жизни простых обывателей?
kryimzdick 10 октября 2018 | 12:44
don_ballon: да любого можно завалить, кроме тех, у кого бронированные кортежи с мигалками, таких человек 300 на всю страну
oxlomon 10 октября 2018 | 12:48
don_ballon:
А в вашей стране собачек валят непременно с утреца? После полудня сие деяние считается уже некошерным?
А жизни простых обывателей ни в какой стране ничего не стоят, бо ценны они лишь как потребители производимых товаров и услуг.
evgeny_biolog 10 октября 2018 | 12:48
"застрелили следователя по особо важным делам"
Может, особо важные дела не следовало бабе-то поручать?