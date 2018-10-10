В Подмосковном Красногорске застрелили следователя по особо важным делам...

По некоторым данным ранее на женщину уже совершали неудачное покушение.

Преступник подстерегал подполковника полиции у подъезда многоэтажного дома. По данным следователей, около семи часов утра женщина вышла на улицу, где неизвестный выстрелил ей в шею. От полученного ранения она скончалась. Как сообщает телеграм-канал «Мэш», убийца совершил по меньшей мере еще один выстрел – в грудь. Также называется имя и место работы сотрудницы МВД. Это Евгения Шишкина – следователь по особо важным делам. Она служила в транспортном управлении и вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством.

По данным «Мэш» подполковника уже пытались убить – в январе преступники сожгли ее «Лексус». Однако тогда женщины в машине не оказалось. Как сообщается, в первом покушении якобы были замешаны родственники молодого человека, в отношении которого Шишкина расследовала уголовное дело.

По факту происшествия возбуждено дело об убийстве.