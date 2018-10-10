Футбольный клуб «Зенит» прекратил продажу футболок с именем Александра Кокорина

Об этом пишет «Московский комсомолец». Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в понедельник стали фигурантами уголовного дела о побоях. По версии следствия, они на улице избили водителя ведущей Первого канала и напали в кофейне на федерального чиновника.