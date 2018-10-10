Футбольный клуб «Зенит» прекратил продажу футболок с именем Александра Кокорина
Об этом пишет «Московский комсомолец». Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в понедельник стали фигурантами уголовного дела о побоях. По версии следствия, они на улице избили водителя ведущей Первого канала и напали в кофейне на федерального чиновника.
Комментарии6
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lenin3 10 октября 2018 | 11:45
Кокоринские футболки только поднимутся в цене. Кто-то неплохо наварится,ведь уничтожать выпущенные никто не будет...)))
x_signal 10 октября 2018 | 11:54
Страшное наказание!
archibald_dandy_esquire 10 октября 2018 | 11:59
x_signal:
за что же так?! #они-же-дети! - почему не слышно портянок по этому вопросу? методички не раздали?
piterjanis 10 октября 2018 | 12:27
archibald_dandy_esquire: скорее этих бузотеров демшиза запишет в свои ряды,как борцов с режимом.
tinon 10 октября 2018 | 11:57
Это удар выше пояса!!!
Предлагаю запретить продажу трусов.
ft18 10 октября 2018 | 12:28
Кокоринско-мамаевское побоище...