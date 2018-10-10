Роспотребнадзор приостановил работу более, чем шестидесяти ресторанов «Суши WОК» в Москве
Сеть оштрафовали почти на полтора миллиона рублей, — сообщает агентство «Интерфакс». Из заведения вывезли и уничтожили почти пятьсот килограммов продуктов: в некоторых случаях истек срок годности, в некоторых не было сопроводительных документов. Проверки начались после четырех случаев сальмонеллеза, связанных с употреблением суши и роллов в этой сети. Все случаи были зарегистрированы июле.
Комментарии10
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cromwel 10 октября 2018 | 11:42
Видимо Онанищенко посоветовал прикрыть. Возможно посетители там чем то непристойным под столами занимались. А это вредно.
archibald_dandy_esquire 10 октября 2018 | 11:55
cromwel:
cкорее всего- отжимают сеть, как в своё время отжали "Евросеть" - туалетному работнику, который вошьдя обслуживает, отдадут
x_signal 10 октября 2018 | 11:56
"вывезли и уничтожили почти пятьсот килограммов продуктов"
А нуждающимся или в приюты для животных не судба была отдать?..
dmitriy_radchenko 10 октября 2018 | 12:12
x_signal: Сам и жри просрочку с сальмонеллой.
d_moll 10 октября 2018 | 12:23
dmitriy_radchenko: где там может быть сальмонелла? В крабовых палочках?
r88w556xl4 10 октября 2018 | 12:29
x_signal: Соображаешь, что пишешь? Отдавать просроченную некачественную еду, от которой травятся?
sergo_25_26 10 октября 2018 | 12:21
Правильно. Не русская это еда. Должны быть пельменные, пивные и боярышниковые. Или называться по человечески - трактир. Все таки в прошлый век российский паровоз идет, или где?
avp235 10 октября 2018 | 12:47
sergo_25_26:
Есть суши в Москве - русская рулетка. Для суши годится только рыба (морская), выловленная в тот же день. Конечно, Москва - порт пяти морей, да только моря те за тридевять земель.
za_rodinu_za_stalina 10 октября 2018 | 12:30
сырую рыбу жрут только идиоты
r88w556xl4 10 октября 2018 | 12:33
Сеть оштрафовали почти на полтора миллиона рублей
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Для сети это доход за несколько часов работы. Таких на миллиарды надо штрафовать, чтобы другие видели и даже мысли у них не возникало просрочкой и тухляком людей кормить.