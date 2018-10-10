Роспотребнадзор приостановил работу более, чем шестидесяти ресторанов «Суши WОК» в Москве

Сеть оштрафовали почти на полтора миллиона рублей, — сообщает агентство «Интерфакс». Из заведения вывезли и уничтожили почти пятьсот килограммов продуктов: в некоторых случаях истек срок годности, в некоторых не было сопроводительных документов. Проверки начались после четырех случаев сальмонеллеза, связанных с употреблением суши и роллов в этой сети. Все случаи были зарегистрированы июле.