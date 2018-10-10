Подозреваемые в отравлении в Солсбери могли тайно следить за Сергеем Скрипалем в Чехии в 2014 году
Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на источники в разведке. По его данным, российские военные разведчики, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов тайно посещали страну в тот период, когда там находился Скрипаль. Сообщается, что Скрипаль консультировал сотрудников чешской контрразведки по вопросам, связанным с выявлением российских шпионов, — передает Радио Свобода.
Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Солсбери в марте. Группа расследователей выяснила, что это сделали российские военные разведчики Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые выдавали себя за Боширова и Петрова.
Комментарии20
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nersesov 10 октября 2018 | 11:37
странно, что они его прямо там, в Чехии, не отравили.
dorin1987 10 октября 2018 | 12:04
_: Так и тут не отравили, умерла бездомная. Зато они шпилями полюбовались, траву покурили и с проститутками повеселились, параллельно выдав кучу народу благодаря паспортам. Просто они криворукие и бестолковые, всего-то.
varigor 10 октября 2018 | 12:07
Бандеровцы, завидуйте и прочищайте мозги:
Полет спутника «Венера-Д», разрабатываемого совместными усилиями российских и американских ученых, запланирован на 2026 год, а его длительность составит шесть месяцев.
Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя «Ангара». Спутник проведет на орбите планеты три года. На поверхность будут запускать посадочные модули с разным сроком работы из-за высоких температур на поверхности планеты.
Пока вы пышите ненавистью и пускаете слюни, ведущие космические державы продолжают сотрудничать впереди планеты всей.
dorin1987 10 октября 2018 | 12:25
_: /Бандеровцы, / - Награда.
/ завидуйте / - По теме, надо понимать, Вам сказать нечего?
gonduras_on_colima 10 октября 2018 | 12:32
varigor: Путираст, не надо рассказывать здесь байки.
Об Ангаре, которой уже 24 года от роду и которая до сих пор не летает, во всяком случае в конфигурации, нужной для миссии на Венеру.
Да и в каких заоблачных высотах будет космический проект Илона Маска через 8 лет, тяжело даже представить.
Зато в какой заднице к тому моменту будет Ангара, уже понятно сейчас.
Так что, клоун в портянках, можешь свои мечты свернуть в трубочку и задвинуть себе в место, которым думаешь.
kara: // "Мы уже получили данные, каким образом им удалось проманипулировать визовым центром, и о том, как российские спецслужбы влияли на визовый центр", - сообщил главред.
хомячки! а где обещанное? //
Вот у главреда и спрашивай, портянка.
Но ответ очевиден и могу оказать тебе скорую умственную помощь.
Никто никаким визовым центром не манипулировал.
Если туда занести нужые справки, из которых будет следовать, что пипл состоятельный человек и хороший семьянин, то визу дадут с вероятностью 99%.
А справок этим голубкам могли наделать сколько угодно и каких угодно - по схеме, аналогичной изготовлению паспортов.
Уже дошло или ещё добавить?
avp235 10 октября 2018 | 12:50
varigor:
так американцы планируют, что до 26-го года наша властная шайка не протянет.
canes 10 октября 2018 | 12:46
dorin1987: ходит слух, что проститутка была тоже героем России
drgonish 10 октября 2018 | 12:15
nersesov:
[странно, что они его прямо там, в Чехии, не отравили. ]
Нет. Такие перформансы только в Англии делаются.
nersesov 10 октября 2018 | 12:52
drgonish: и, похоже, об этом знают все бывшие шпиёны, раз съезжаются туда на пмж ))
ura_123 10 октября 2018 | 11:39
Расковыряют штирлицев недоделанных,все движения,шаг за шагом)))
kara 10 октября 2018 | 11:48
"Мы уже получили данные, каким образом им удалось проманипулировать визовым центром, и о том, как российские спецслужбы влияли на визовый центр", - сообщил главред.
хомячки! а где обещанное?
sam2018 10 октября 2018 | 11:55
А еще они там весьма вероятно в туалет ходили и ссали отравленной мачей !
pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 11:55
Могли следить, могли не следить... Детский сад какой то!
andreyoo 10 октября 2018 | 12:04
Подозреваемые ... могли(!) тайно следить ...
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... могли(!) тайно следить ...
--- могли играть в преферанс ...
... могли трахать британскую королеву ...
... могли ... да мало ли что они могли.
По его данным, ... тайно посещали страну в тот период, когда там ...
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Фак! Некий источник в чешской разведке рассказывает в 2018-м, что русские разведчики тайно(!) посещали Чехию в 2014-м. А как он узнал? И главное, когда он узнал?
drgonish 10 октября 2018 | 12:13
Видимо, там Скрипаль и сливал инфу Петрову и Боширову.
moriak2 10 октября 2018 | 12:14
А как же Украина? Они же в это время там воевали, за что и героев получили
ura_123 10 октября 2018 | 12:18
moriak2: Кто в Украине воевал??? Вывоз беглого как бы президента к куму в Ростов к боевым действиям можно отнести с боооооольшой натяжкой))))
kuz_sib 10 октября 2018 | 12:31
Почему не Армянское радио?
vovan19 10 октября 2018 | 12:37
Что тут непонятного? Скрипаль работал на ГРУ. Петров с Бошировым его связные. Британцы просекли и Скрипаля траванули, подставив при этом грушников. А Скрипаля с дочкой держат под арестом.
dorin1987 10 октября 2018 | 12:52
_: /Что тут непонятного? / - Реакция царька РФ, к примеру, не понятна. Оно булькало, что петров-васечкин - гражданские, и даже подставил их лепить горбатого про бизнес-геев. Что в итоге - царек РФ ни-че-го не знает внутри своего режима, или он нагло убого и бездарно лгало?