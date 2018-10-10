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11:31, 10 октября 2018

Подозреваемые в отравлении в Солсбери могли тайно следить за Сергеем Скрипалем в Чехии в 2014 году

Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на источники в разведке. По его данным, российские военные разведчики, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов тайно посещали страну в тот период, когда там находился Скрипаль. Сообщается, что Скрипаль консультировал сотрудников чешской контрразведки по вопросам, связанным с выявлением российских шпионов, — передает Радио Свобода.

Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Солсбери в марте. Группа расследователей выяснила, что это сделали российские военные разведчики Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые выдавали себя за Боширова и Петрова.

Комментарии

20

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nersesov 10 октября 2018 | 11:37

странно, что они его прямо там, в Чехии, не отравили.

dorin1987 10 октября 2018 | 12:04

_: Так и тут не отравили, умерла бездомная. Зато они шпилями полюбовались, траву покурили и с проститутками повеселились, параллельно выдав кучу народу благодаря паспортам. Просто они криворукие и бестолковые, всего-то.

varigor 10 октября 2018 | 12:07

Бандеровцы, завидуйте и прочищайте мозги:
Полет спутника «Венера-Д», разрабатываемого совместными усилиями российских и американских ученых, запланирован на 2026 год, а его длительность составит шесть месяцев.

Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя «Ангара». Спутник проведет на орбите планеты три года. На поверхность будут запускать посадочные модули с разным сроком работы из-за высоких температур на поверхности планеты.
Пока вы пышите ненавистью и пускаете слюни, ведущие космические державы продолжают сотрудничать впереди планеты всей.

dorin1987 10 октября 2018 | 12:25

_: /Бандеровцы, / - Награда.
/ завидуйте / - По теме, надо понимать, Вам сказать нечего?

gonduras_on_colima 10 октября 2018 | 12:32

varigor: Путираст, не надо рассказывать здесь байки.
Об Ангаре, которой уже 24 года от роду и которая до сих пор не летает, во всяком случае в конфигурации, нужной для миссии на Венеру.
Да и в каких заоблачных высотах будет космический проект Илона Маска через 8 лет, тяжело даже представить.
Зато в какой заднице к тому моменту будет Ангара, уже понятно сейчас.
Так что, клоун в портянках, можешь свои мечты свернуть в трубочку и задвинуть себе в место, которым думаешь.


kara: // "Мы уже получили данные, каким образом им удалось проманипулировать визовым центром, и о том, как российские спецслужбы влияли на визовый центр", - сообщил главред.

хомячки! а где обещанное? //
Вот у главреда и спрашивай, портянка.
Но ответ очевиден и могу оказать тебе скорую умственную помощь.
Никто никаким визовым центром не манипулировал.
Если туда занести нужые справки, из которых будет следовать, что пипл состоятельный человек и хороший семьянин, то визу дадут с вероятностью 99%.
А справок этим голубкам могли наделать сколько угодно и каких угодно - по схеме, аналогичной изготовлению паспортов.
Уже дошло или ещё добавить?

avp235 10 октября 2018 | 12:50

varigor:
так американцы планируют, что до 26-го года наша властная шайка не протянет.

canes 10 октября 2018 | 12:46

dorin1987: ходит слух, что проститутка была тоже героем России

drgonish 10 октября 2018 | 12:15

nersesov:

[странно, что они его прямо там, в Чехии, не отравили. ]

Нет. Такие перформансы только в Англии делаются.

nersesov 10 октября 2018 | 12:52

drgonish: и, похоже, об этом знают все бывшие шпиёны, раз съезжаются туда на пмж ))

ura_123 10 октября 2018 | 11:39

Расковыряют штирлицев недоделанных,все движения,шаг за шагом)))

kara 10 октября 2018 | 11:48

"Мы уже получили данные, каким образом им удалось проманипулировать визовым центром, и о том, как российские спецслужбы влияли на визовый центр", - сообщил главред.

хомячки! а где обещанное?

sam2018 10 октября 2018 | 11:55

А еще они там весьма вероятно в туалет ходили и ссали отравленной мачей !

pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 11:55

Могли следить, могли не следить... Детский сад какой то!

andreyoo 10 октября 2018 | 12:04

Подозреваемые ... могли(!) тайно следить ...
---
... могли(!) тайно следить ...
--- могли играть в преферанс ...
... могли трахать британскую королеву ...
... могли ... да мало ли что они могли.

По его данным, ... тайно посещали страну в тот период, когда там ...
---
Фак! Некий источник в чешской разведке рассказывает в 2018-м, что русские разведчики тайно(!) посещали Чехию в 2014-м. А как он узнал? И главное, когда он узнал?

drgonish 10 октября 2018 | 12:13

Видимо, там Скрипаль и сливал инфу Петрову и Боширову.

moriak2 10 октября 2018 | 12:14

А как же Украина? Они же в это время там воевали, за что и героев получили

ura_123 10 октября 2018 | 12:18

moriak2: Кто в Украине воевал??? Вывоз беглого как бы президента к куму в Ростов к боевым действиям можно отнести с боооооольшой натяжкой))))

kuz_sib 10 октября 2018 | 12:31

Почему не Армянское радио?

vovan19 10 октября 2018 | 12:37

Что тут непонятного? Скрипаль работал на ГРУ. Петров с Бошировым его связные. Британцы просекли и Скрипаля траванули, подставив при этом грушников. А Скрипаля с дочкой держат под арестом.

dorin1987 10 октября 2018 | 12:52

_: /Что тут непонятного? / - Реакция царька РФ, к примеру, не понятна. Оно булькало, что петров-васечкин - гражданские, и даже подставил их лепить горбатого про бизнес-геев. Что в итоге - царек РФ ни-че-го не знает внутри своего режима, или он нагло убого и бездарно лгало?

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