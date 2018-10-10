Подозреваемые в отравлении в Солсбери могли тайно следить за Сергеем Скрипалем в Чехии в 2014 году

Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на источники в разведке. По его данным, российские военные разведчики, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов тайно посещали страну в тот период, когда там находился Скрипаль. Сообщается, что Скрипаль консультировал сотрудников чешской контрразведки по вопросам, связанным с выявлением российских шпионов, — передает Радио Свобода.

Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Солсбери в марте. Группа расследователей выяснила, что это сделали российские военные разведчики Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые выдавали себя за Боширова и Петрова.