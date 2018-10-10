Правительство может ужесточить уголовную ответственность за отмывание денег

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, в следующем году планируется конкретизировать и ужесточить положение статей, которые карают легализацию преступно полученных доходов. В частности, планируется ввести штрафы за отмывание денег для юридических лиц и начать попытки конфискации выведенных за рубеж отмытых активов. По данным газеты, вопрос будет обсуждаться сегодня на совещании с участием представителей Росфинмониторинга, МВД, ФСБ, Минюста и Генпрокуратуры.