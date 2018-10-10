Правительство может ужесточить уголовную ответственность за отмывание денег
Об этом пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, в следующем году планируется конкретизировать и ужесточить положение статей, которые карают легализацию преступно полученных доходов. В частности, планируется ввести штрафы за отмывание денег для юридических лиц и начать попытки конфискации выведенных за рубеж отмытых активов. По данным газеты, вопрос будет обсуждаться сегодня на совещании с участием представителей Росфинмониторинга, МВД, ФСБ, Минюста и Генпрокуратуры.
Комментарии17
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alena01 10 октября 2018 | 11:40
Никак не может власть перейти от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию...
В ее утлом мозгу ничего, кроме "поймать и обобрать" не возникает...
С успехом это происходит пока только с простыми россиянами...
danko1 10 октября 2018 | 11:40
Путина накажут?
Он же указ антиконституционный принял, что возвращенные в Россию награбленные деньги не только незаконно без суда амнистировал, но даже от уплаты налогов освободил.
Да и отмывают деньги чаще всего приближенные к власти, а они безнаказанны.
Мелочевку будут отлавливать.
tvitov66 10 октября 2018 | 11:56
danko1: "Во деревня! Кто ж его посадит! Он же памятник!"(с) Памятник коррупции и позору российскому!
kunst54 10 октября 2018 | 11:42
За отмывание денег - понятно. А за отмывание виолончелей?
permsky_valenok 10 октября 2018 | 11:43
Я правильно понимаю, что собираются придать уголовному закону обратную силу?
ivfn 10 октября 2018 | 11:45
//Правительство может ужесточить//
Может ,но не хочет.
Вспомнилось
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"Могу за три дня обучить игре на гитаре. Но не хочу"
forward 10 октября 2018 | 11:45
А что такое "отмывание" в нашем законодательстве?
Об чем спик? Заработал на левой работе и положил в сбербанк?
Или украл у соседа и вложил в акции Газпрома?
eric_cartman1 10 октября 2018 | 11:58
forward: Если два раза за год заработал на левой, это уже незаконное предпринимательство. Если эти деньги положил в сбербанк или потратил в магазине это уже отмывание денежных средств, полученных незаконным путем.
ft18 10 октября 2018 | 11:46
Сечена собираются посадить??!
Ролдугина??! Тимченко??! Ротенбергов??!
chubuk 10 октября 2018 | 12:00
ft18: страшно вымолвить - и винодела?
henry52 10 октября 2018 | 11:52
"Пчелы против меда"...
vladimirbelarus 10 октября 2018 | 11:53
Как же они против себя самих закон ужесточат - такое невозможно!
tinon 10 октября 2018 | 11:55
Думакам надо создавать видимость работы.
Что толку, если львиная доля статей УК не востребована, начиная с нарушений процедур выборов?
Остальные законы касаются всех, кроме тех, кто их пишет. И членов их кланов.
ugas 10 октября 2018 | 12:01
Как же теперь кремлевцы и члены правительства жить будут? Не иначе - с сумой пойдут...
mamiluk 10 октября 2018 | 12:12
когда выпускается очередной закон-нужно всегда задаваться вопросом : кому оно выгодно?...В криминально-олигархической стране-все выгоды и законы выпускаются в пользу олигархов и денежных мешков...значит шманать будут низы...воровской "пирог" скукоживается...пополнять неоткуда...теперь будут грести со всех углов, а кончат продразверсткой...
ansata 10 октября 2018 | 12:24
"и начать попытки конфискации выведенных за рубеж отмытых активов."
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Вы уж там не очень озоруйте! А кстати, где Керимов?
alexandr400 10 октября 2018 | 12:29
Совсем землю потеряли, это что ж всех кремлевцев сажать что ли? Анархия начнется.