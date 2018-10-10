Парламент Ингушетии не смог собрать кворум для заседания по соглашению о границе с Чечней
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Народного собрания. Пришли 12 депутатов. Для кворума необходимо присутствие 17-ти. На заседании планировали рассмотреть вопрос об отмене итогов голосования, утвердившего установление границы. Документ был одобрен на прошлой неделе. После этого в Магасе начались массовые акции протеста.
Комментарии18
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cromwel 10 октября 2018 | 11:39
Видимо герой россии начал ликвидацию.
lenin3 10 октября 2018 | 11:42
cromwel: во-во,или тупо испугались чеченов.Вон Фетисов избирателей испугался,сбежав в "командировку"на время голосования в Госдуре по пенсионной реформе...
luger_max_otto 10 октября 2018 | 12:07
Ну на самом деле и без таковой дела у депутатов выглядят просто: против какого тейпа голосовать... И так и этак ничего кроме новых врагов не прибавится. А ежели сачкануть- глядишь и обойдется.
timwlad91 10 октября 2018 | 12:20
cromwel: Видимо герой россии начал ликвидацию.
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Ну вообще это означает, что никто не повёлся на поводу жидов сионистов.
Будет административный арест.
Жиды пархатые в таких случаях даже ризиновые пули применяют,и даже оной раз путают с боевыми.
Вот и с жидами сионистами тоже самое будет коли не подчинятся законам.И дома потом разрушат как террористам.
speculyant 10 октября 2018 | 11:40
"Дурак-то дурак,а мыла не ест!" ;0)
ura_123 10 октября 2018 | 11:43
И где же бегают народные избранники именно тогда когда "кворум” крайне необходим?
nestor199 10 октября 2018 | 11:57
ura_123: У кому кворум крайне необходим?
ura_123 10 октября 2018 | 12:24
nestor199: У тому...
ft18 10 октября 2018 | 11:44
T.Р.У.C.bI.
vasya_von_smetankin 10 октября 2018 | 11:45
А без кворума не будет консенсуса по коитусу со стороны Рамзана!
piter_ug 10 октября 2018 | 11:45
Так ведь народ площадь занял, на коне не подскачешь, а горцы народ гордый, на мерседесах не ездят.)
apels 10 октября 2018 | 11:57
И чего они боятся? Кадыров белый и пушистый :)
olgkiev 10 октября 2018 | 12:13
А я наоборот удивлен что 12 пришли. Молодцы!!! Сколько в народ собрании Ингушетии депутатов? -32. То есть пришло чуть больше трети. Я думаю что в Госдуме при схожей ситуации из 450 навряд ли хоть 12 бы пришло...
А тут люди пошли не только супротив "державы Российской", а ещё и против главного "Бабая" Кадырова. Дважды молодцы!
timwlad91 10 октября 2018 | 12:17
Парламент Ингушетии не смог собрать кворум для заседания по соглашению о границе с Чечней
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Народного собрания. Пришли 12 депутатов. Для кворума необходимо присутствие 17-ти. На заседании планировали рассмотреть вопрос об отмене итогов голосования, утвердившего установление границы. Документ был одобрен на прошлой неделе. После этого в Магасе начались массовые акции протеста.
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Ну вообще то сразу говорилось,проблем нет между Чечнёй и Ингушентией,это жидовские сионистские мрази реши использовать ситуацию чтобы на спекуляциях подзаработать.
Ну закончится всё жидов сионистов мордой в лагерную клетку минимум на 30 суток .
imamilov 10 октября 2018 | 12:18
Очень жаль! Сегодня федеральная власть упустила момент обнулить ситуацию и начать диалог на принципах взаимного уважения! Отныне его нет, проиграют все- и народ и власть! Митингующим и их сторонникам остаётся одно- ненавидеть и сопротивляться, все мы знаем ни к чему хорошему это не приведёт! Очень трусливое решение властей!
ft18 10 октября 2018 | 12:25
imamilov: В путинской России принцип взаимного уважения это утопия...
imamilov 10 октября 2018 | 12:36
ft18: Знаю...(((
ansata 10 октября 2018 | 12:28
У кого кворумы, у кого томосы)) Никому не скучно. Жаль только, что не на созидание все это, а на разрушение.