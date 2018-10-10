Парламент Ингушетии не смог собрать кворум для заседания по соглашению о границе с Чечней

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Народного собрания. Пришли 12 депутатов. Для кворума необходимо присутствие 17-ти. На заседании планировали рассмотреть вопрос об отмене итогов голосования, утвердившего установление границы. Документ был одобрен на прошлой неделе. После этого в Магасе начались массовые акции протеста.