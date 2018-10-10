Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором установил рекорд рейтингов для спортивной трансляции телеканала Матч ТВ

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Коннором Макгрегором установил рекорд телерейтингов для спортивной трансляции за все время существования телеканала Матч ТВ.

С поединком не смогли сравниться даже матчи чемпионата мира по футболу. В воскресные утренние часы доля составила почти 70 процентов. Несмотря на драку, которая продолжилась уже после окончания боя, Хабиб Нурмагомедов все-таки получил чемпионский пояс, однако вынужден будет заплатить штраф в 250 тысяч долларов и отбыть месячную дисквалификацию. В своем инстаграме он написал, что разбил бы машину главе UFCДайне Уайту, если бы тот не отдал ему пояс. Вопреки обещаниям, отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап не стал наказывать борца после того, как старейшины и ветераны спорта посоветовали ему не напоминать Хабибу об этом. Между тем, врачи Коннора Макгрегора запретили ему тренироваться и выступать в течении месяца.

Победа над Макгрегором стала для Нурмагомедова 27 в карьере. Пока он не потерпел ни одного поражения.