Голосование в парламенте Ингушетии по соглашению о границе не состоялось из-за отсутствия кворума

Внеочередное заседание Народного Собрания Ингушетии в среду не состоялось из-за неявки депутатов, перед началом встречи зарегистрировались 12 депутатов, в то время как для обеспечения кворума необходимо присутствие 17 депутатов, сообщает «Интерфакс».

Депутаты планировали обсудить вопрос о признании недействительным протокола Счетной комиссии Народного Собрания Ингушетии при рассмотрении проекта закона «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой».

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон.

Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. Акция носит мирный характер. Ситуация контролируется правоохранительными органами. С понедельника она носит легитимный характер. Протестующие перешли на

новую площадку по согласованию с местными властями.