Управление Кремля по работе с СНГ, по некоторым данным, покинут более половины сотрудников

Его курирует помощник президента Владислав Сурков.

Всех сотрудников управления уведомили о выводе за штат, половине сообщили о необходимости искать новую работу, рассказал сайту РБК близкий к Кремлю собеседник и подтвердили три источника. 2 октября Владимир Путин подписал указ о преобразовании структуры в управление по приграничному сотрудничеству. Его руководству поставлена задача составить новое штатное расписание. Главой управления остался Олег Говорун, однако уйти может его заместитель Максим Поляков, курирующий самопровозглашенные республики Донбасса. Одна из причин кадровых перемен – урезание финансирования. Вторая — неэффективность работы в прежнем формате. В итоге выборы глав Донецкой и Луганской народных республик 11 ноября пройдут без участия сотрудников управления по работе с СНГ.

В мае появлялись сообщения о скорой отставке куратора управления Кремля по работе с СНГ Владислава Суркова.