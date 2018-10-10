Управление Кремля по работе с СНГ, по некоторым данным, покинут более половины сотрудников
Его курирует помощник президента Владислав Сурков.
Всех сотрудников управления уведомили о выводе за штат, половине сообщили о необходимости искать новую работу, рассказал сайту РБК близкий к Кремлю собеседник и подтвердили три источника. 2 октября Владимир Путин подписал указ о преобразовании структуры в управление по приграничному сотрудничеству. Его руководству поставлена задача составить новое штатное расписание. Главой управления остался Олег Говорун, однако уйти может его заместитель Максим Поляков, курирующий самопровозглашенные республики Донбасса. Одна из причин кадровых перемен – урезание финансирования. Вторая — неэффективность работы в прежнем формате. В итоге выборы глав Донецкой и Луганской народных республик 11 ноября пройдут без участия сотрудников управления по работе с СНГ.
В мае появлялись сообщения о скорой отставке куратора управления Кремля по работе с СНГ Владислава Суркова.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 11:10
Поскольку нацдилер готовится опустить железный занавес и начать серьёзное противостояние со всем миром, прежние структуры более не нужны.
А нужны новые, более агрессивные с секретными киллерами.
dorin1987 10 октября 2018 | 11:17
mikhail_spb_: Да просто все так наладили, все так решили, что все дела по СНГ уже решаются сами-собой, без участия кого-либо :) Все на столько замечательно, что держать такой штат нет надобности :)
luger_max_otto 10 октября 2018 | 11:17
Да просто по факту того СНГ и нету. Киллеры киллерами, но название управления вызывает разве что ехидную ухмылку...
kottigr1 10 октября 2018 | 11:11
Давно пора распустить этот "мертворожденный" СНГ, а государствам которые вышли из его состава нужно настаивать на лишении РФ того право, которое она незаслуженно получила от лица этого межгосударственного объединения.
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию.
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
Причем РФ даже пискнуть ничего не сможет. РФ - никогда не была правопреемницей СССР, а уж тем более Российской Империи от которой СССР отказался. СССР - был межгосударственным союзом, а не унитарной страной.
Что бы стать преемницей любого союза, нужно получить согласие на это со стороны ВСЕХ участников этого Союза(бывших Республик СССР). Долги СССР на себя РФ взяла В ОБМЕН на отказ от зарубежных активов со стороны бывших Республик СССР. Это не является преемственностью, а является лишь обменом взаимных обязательств.
РФ - вновьсозданное государство. Понятие РФ вообще было придумано ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами.. До этого такого народа и такой страны вообще никогда не было..
lager23 10 октября 2018 | 11:16
Это больше напоминает панику параноика на почве сокращения денег.. неужели Путен уже финансовый банкрот с учётом всех скрытых расходов и долгов госкорпораций, или это наступит чуть позже?