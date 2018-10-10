В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой

Дело раскрыто, — заявили в МВД Болгарии.

По всей вероятности, преступление не планировалось заранее, — сказал глава ведомства Младен Маринов.

Красимиров, по словам министра, в прошлом уже имел судимость за кражу цветных металлов. В Генпрокуратуре страны также заявили, что, по всей вероятности, убийство было спонтанным, и оно не связано с профессиональной деятельностью журналистки, которая освещала, в том числе, коррупционные преступления. Викторию Маринову изнасиловали и убили на прошлой неделе.