В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой
Дело раскрыто, — заявили в МВД Болгарии.
По всей вероятности, преступление не планировалось заранее, — сказал глава ведомства Младен Маринов.
Красимиров, по словам министра, в прошлом уже имел судимость за кражу цветных металлов. В Генпрокуратуре страны также заявили, что, по всей вероятности, убийство было спонтанным, и оно не связано с профессиональной деятельностью журналистки, которая освещала, в том числе, коррупционные преступления. Викторию Маринову изнасиловали и убили на прошлой неделе.
Комментарии1
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glotov 10 октября 2018 | 11:10
Он из Германии туманной
Привез учености плоды... (с)
Вот тебе и плоды!