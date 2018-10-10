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11:00, 10 октября 2018

В подмосковном Красногорске убита следователь по особо важным делам

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областной главк СК. Старшего следователя Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу застрелили у подъезда её дома в поселке Архангельское Красногорского района. Имя погибшей не называется. Возбуждено уголовное дело.

Комментарии

11

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kottigr1 10 октября 2018 | 11:04

Надеюсь она не вымогала денег, не участвовала в пытках, не совершала преступную деятельность.. Тогда её душа окажется в Раю.

danko1 10 октября 2018 | 11:05

Лихие путинские.
Только теперь бандиты во власти.
А в Красногорском районе земля дорогая, которую АП бесплатно своим сотнями га раздает.
Из-за этого не так давно там руководители городской администрации убиты были и постоянные уголовные дела по этому поводу.

ansata 10 октября 2018 | 11:05

Лихие 2018-е, да, Владимир Владимирович?

mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 11:05


Так называемые "лихие 90-е"?
Но сейчас-то киллеров даже больше, чем тогда.

abu_vgrobu 10 октября 2018 | 11:05

И снова здравствуйте. 90-е, в смысле..

timwlad91 10 октября 2018 | 11:07

В подмосковном Красногорске убита следователь по особо важным делам
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областной главк СК. Старшего следователя Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу застрелили у подъезда её дома в поселке Архангельское Красногорского района. Имя погибшей не называется. Возбуждено уголовное дело.
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Реальность отличается от жидовских фантазий для скармливания толпе в сериалах о " жидовских геройских следователях" в юбках и в штанах.

lager23 10 октября 2018 | 11:12

timwlad91: а, ещё они сбили Ил-20!

vasya_von_smetankin 10 октября 2018 | 11:08

Вышла на след собственного начальства?
А кто-то получил "Хероя России..."

lager23 10 октября 2018 | 11:10

Гарант же обещал, что лихих 90-х больше не будет, а тут что не день то ЧП

sarbus 10 октября 2018 | 11:10

"Слава богу,не 90-е..."

alex_melnikov Алексей Мельников 10 октября 2018 | 11:16

Лихие путинские годы ...

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