В подмосковном Красногорске убита следователь по особо важным делам

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областной главк СК. Старшего следователя Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу застрелили у подъезда её дома в поселке Архангельское Красногорского района. Имя погибшей не называется. Возбуждено уголовное дело.