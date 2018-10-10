Бывший помощник главы инвестиционного банка Голдман Сакс покончил с собой
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полицию. Согласно этим данным, Николас ДеМейер совершил самоубийство в день, когда должен был предстать перед судом и признать вину в краже нескольких сотен бутылок вина более, чем на миллион долларов у своего бывшего начальника. ДеМейер отвечал за поставки вина в коллекцию главы компании. О пропаже стало известно два года назад.
Комментарии8
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noxepy_88 10 октября 2018 | 10:36
Реальная движуха и крутая мутка! Молодцы, американцы! Свободный выбор ответственный людей!
В торговом центре Bell Tower Shops в городе Форт Майерс, штат Флорида, произошла стрельба, передает телеканал NBC. Двое убиты, еще два человека пострадали.
Свидетельница сообщила телеканалу, что стрельба произошла во время празднования ее дня рождения в ресторане внутри ТЦ. Когда она собралась расплачиваться, кто-то выстрелил в ее мужа, а затем застрелил ее ребенка.
midnightblues 10 октября 2018 | 10:40
зря он так
Если все воры в рассеее вешались-то страна бы опустела
polsan 10 октября 2018 | 10:47
midnightblues: так их же в суд не вызывают! ))
babchendrysch 10 октября 2018 | 11:02
Дикая коррупционная недострана Пендоссия катится к своей кончине.
vikwlad 10 октября 2018 | 11:00
В России воруют миллиардами, но не один ещё вор не удавился от стыда или от страха перед судом.
stebinmaku 10 октября 2018 | 10:42
Винца-то коллекционного хоть хлопнул "на дорожку"?
glotov 10 октября 2018 | 10:47
Человека сгубила любовь к прекрасному. В данном случае к прекрасному вину.
andreyoo 10 октября 2018 | 11:09
в краже нескольких сотен бутылок вина более, чем на
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Алкоголизм?