Бывший помощник главы инвестиционного банка Голдман Сакс покончил с собой

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полицию. Согласно этим данным, Николас ДеМейер совершил самоубийство в день, когда должен был предстать перед судом и признать вину в краже нескольких сотен бутылок вина более, чем на миллион долларов у своего бывшего начальника. ДеМейер отвечал за поставки вина в коллекцию главы компании. О пропаже стало известно два года назад.