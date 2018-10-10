На заполярном судоремонтном заводе «Нерпа» произошел пожар
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Другой источник сказал, что якобы это были учения. На самом заводе заявили, что произошло задымление в подсобном помещении. Сформирована комиссия, которая изучит причины.
Комментарии1
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ostapba 10 октября 2018 | 11:07
Южный берег Белого моря для нерпы лучше, чем северный берег Чёрного моря.
В Николаеве даже.