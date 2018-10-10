Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подтвердил информацию о финансовых проблемах в партии
Он связал это с тем, что «Справедливая Россия» не выдвигала своего кандидата на выборах главы государства в этом году. «Мы поддержали президента и за это ничего не получили. КПРФ выдвинула своего «лёлика» и получила больше миллиарда рублей. Жириновский за свое участие получил шестьсот миллионов», — сказал Миронов. Сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что сотрудники центрального аппарата «Справедливой России» по два-три месяца не получают зарплаты, а региональные отделения сокращают штаты.
Комментарии18
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mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 10:37
Видимо, ожидается резкое сокращение популяции выхухолей?
В случае, если дирекция зоопарка так и не выделит средств на прокорм.
luger_max_otto 10 октября 2018 | 10:52
Да нет, просто это нечто в стиле диалога лорда с камердинером о демонстрации проституток :)
azatjan1 10 октября 2018 | 10:53
mikhail_spb_: Кто Миронову мешал выдвинуть своего "Лелика"?
vikwlad 10 октября 2018 | 10:55
Какая трагедия! Путин коммунистам дал, жириновцам дал, а справедливоросов пробросил. Как эти думские холуи привыкли к путинским подачкам из госбюджета! А ведь это откровенное воровство.
kottigr1 10 октября 2018 | 10:42
Нет денег ?.. Идите на ... в бизнес !
abu_vgrobu 10 октября 2018 | 10:44
Вот и получается, что государство, т.е. мы с вами, содержит всю эту сволоту, всех этих комедиантов, всю эту бездельную стайку..
unprejudiced 10 октября 2018 | 10:46
Яблочники вообще ни копейки не получают из бюджета. на какие шиши тот же мельников существует и пишет свои смешные антироссийские писульки? Про ничтожество я и молчу, про него и деньги от западных хозяев все знают, кто смотрел журналистское расследование Рен тв
polsan 10 октября 2018 | 10:52
unprejudiced: так и ты же тролль не получаешь из бюджета и нигде не работаешь, а только на сайте пишешь свои смешные антироссийские писульки, на что ты живёшь?! ) И не бреши что ты тролль юрист, по твоим антироссийским писулькам видно, кто ты!
unprejudiced 10 октября 2018 | 10:57
polsan: Примеры моих антироссийских писулек? Того же Мельникова пожалуйста, он например радовался когда наша футбольная сборная проиграла хорватам и его же бомбило от наших побед
polsan 10 октября 2018 | 11:03
unprejudiced: значит, то что ты негде не работаешь и не юрист, а тролль с этим ты согласен! )) Правильно! А раз не работаешь и не платишь налоги, значит ты антисоциальный элемент - враг!! )) А все твои писульки они во вред Великой России, читай сам тролль!
buzukin1905 10 октября 2018 | 10:52
Мурзилки, которые в свое время отжали в свою пользу партию пенсионеров и которые не в состоянии просчитать свои финансовые перспективы на полгода вперед, действительно недостойны выдвигать своего кандидата в президенты.
Финансовый кризис в партии? Да флаг вам в руки! На свои! На членские взносы!
kochar 10 октября 2018 | 10:52
"...Жириновский за свое участие получил шестьсот миллионов"
____________
А Ксюша поди в разы больше получила.
piter_ug 10 октября 2018 | 10:53
Ну так ведь выхухоли должны впасть в спячку до весны.
А спящим выхухолям деньги не нужны.
dedmoroz 10 октября 2018 | 10:54
Ой сбежит от него "молодуха", ой сбежит.
marinters 10 октября 2018 | 10:56
Бугага
mike210260 10 октября 2018 | 10:59
плохо вылизывали властные причинные места. айайай!
ivfn 10 октября 2018 | 11:11
сотрудники центрального аппарата «Справедливой России» по два-три месяца не получают зарплаты, а региональные отделения сокращают штаты.//
За невыплату зарплаты применяется одна из следующих мер уголовного наказания: штраф 100 000-500 000 р. либо в сумме заработка (прочих доходов) осужденного за трехлетний период; принудительные работы сроком до 3 лет с запретом занимать некоторые посты или заниматься некоторой деятельностью сроком до 3 лет или без такового; лишение свободы сроком до 3 лет с ограничением в осуществлении определенной деятельности или занятии некоторых должностей сроком до 3 лет или без такового.
В темницу Миронову надо ,а не на Эхе плакаться.
avk7874 10 октября 2018 | 11:14
Ну что серожа, можно обратно в оппозицию подаваться, да ленту белую одевать.