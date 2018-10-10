Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подтвердил информацию о финансовых проблемах в партии

Он связал это с тем, что «Справедливая Россия» не выдвигала своего кандидата на выборах главы государства в этом году. «Мы поддержали президента и за это ничего не получили. КПРФ выдвинула своего «лёлика» и получила больше миллиарда рублей. Жириновский за свое участие получил шестьсот миллионов», — сказал Миронов. Сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что сотрудники центрального аппарата «Справедливой России» по два-три месяца не получают зарплаты, а региональные отделения сокращают штаты.