Телеканал НТВ хранит приверженность лучшим традициям журналистки, — заявил Владимир Путин
Президент также выразил уверенность в том, что коллектив продолжит достойно исполнять свой профессиональный долг. Заявление приурочено к юбилею телекомпании и опубликовано на сайте Кремля.
Комментарии41
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alexisgross_082018 10 октября 2018 | 11:17
Помните как братаны хоронили своего братка. Опустили гроб в яму, всей бригадой поссали на дорожку на крышку гроба. Бросили по горсти земели и главный братан молвил - Ну ты это того спи с миром !!! Понял сукаблятьнахуй !!!!