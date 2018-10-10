Полиция Болгарии раскрыла убийство журналистки Виктории Мариновой
Об этом сообщило руководство МВД республики. Арестован 21-летний мужчина. Его задержали в Германии. Обвинения основываются, в том числе, на результатах анализов. Пока нет оснований говорить, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналистки, — добавили в Генпрокуратуре.
Убийство Виктории Мариновой стало поводом для очернения страны, — сказал премьер-министр страны Бойко Борисов.
Тележурналистку, освещавшую, в том числе, коррупционные преступления, изнасиловали и убили на прошлой неделе.
Комментарии13
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babchendrysch 10 октября 2018 | 10:40
Хомячьё продажное, где ваш вой и сопли? Где мимариал? Почему павленский не приколачивает гениталии к брусчатке, а "Бешеные Вагины" (как они сами себя называют) не засовывают мороженных куриц себе между ног?
А?
babich174 10 октября 2018 | 10:43
Нам бы их следователей для расследования убийства Немцова.
blackshard77 10 октября 2018 | 10:51
babich174: А что не так с Немцовым? Убийц его нашли.
ИЛИ ОЙ когда в Болгари журналистку убивает какойто случайный хрен это правда а в РФ не правда?
Ваша шлюховатость на поверхность всплывает, срочно замажбте свой коммент)
porvana_v_klochya 10 октября 2018 | 10:54
babich174: Вам бы, нерабам тупорылым, убийство Павла Шеремета раскрыть. Помнится, вы, одноклеточные, сотрудников ФБР к этому делу подключали. Ну и что, сынку, помогли тебе твои янкели? ( перефразируя известную фразу Тараса Бульбы из одноименного романа клятого москаля Н.В.Гоголя ).
andreyoo 10 октября 2018 | 11:13
babich174: Нам бы их следователей ...
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Вам бы их следователей для расследования убийства Бузины. И этого... как его ... забываю... бывшего белорусса. Которого еще расследовать аж из ФБР приезжали. И все хомячки тут кричали как профессионалы сейчас выведут руку Москвы на чистую воду.
А так, пусть теперь белингкэт выясняет настоящее имя того "болгарина"
consts 10 октября 2018 | 10:45
У 21-летнего мужчины есть имя и фамилия?
andre_klimov 10 октября 2018 | 10:59
consts:
Severin Krasimirov, уроженец Русы, ранее судим за воровство цветных металлов
andreyoo 10 октября 2018 | 11:15
andre_klimov: А что, Белингкэт уже расследует настоящее имя этого агента ГРУ?
kara 10 октября 2018 | 10:52
надо у МБХ спросить-русские причастны?
ukov 10 октября 2018 | 10:59
kara: надо у МБХ спросить-русские причастны?
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пока под обвинением румын украинского происхождения,
// 21-летний житель города Русе Северин Красимиров. Его ДНК совпал с биологическим материалом с места преступления.//(с)
andre_klimov 10 октября 2018 | 11:16
ukov:
Вы смешали двух разных людей. :)
Один - венгр с украинскими корнями был задержан в германии во вторник для проверки алиби и был отпущен после его подтверждения.
Второй - Северин Красимиров, уроженец города Русы (Русе?), находящегося на границе Болгарии и Венгрии, на него вышли по результатам анализа ДНК и прежней его судимости.
Так что - преступление "местное", хотя изначально я думал в сторону "беженцев".
sekretniy_fizik 10 октября 2018 | 11:03
kara: Последние цифры паспорта стопудово совпадут с цифрами Боширова-Чепиги и Петрова-Водкина ( пардон, Мишкина-Шишкина ). Совпадут ведь, правда, Эхонько? Ща "Беллингкэт" и "Инсайдер" быстренько все "расследуют", им не в первой фейки штамповать.
venezianez49 10 октября 2018 | 11:02
"...его задержали в Германии..." ...........................................................
Кого именно : Чепигу ? Мишкина ? Путина ?