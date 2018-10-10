Полиция Болгарии раскрыла убийство журналистки Виктории Мариновой

Об этом сообщило руководство МВД республики. Арестован 21-летний мужчина. Его задержали в Германии. Обвинения основываются, в том числе, на результатах анализов. Пока нет оснований говорить, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналистки, — добавили в Генпрокуратуре.

Убийство Виктории Мариновой стало поводом для очернения страны, — сказал премьер-министр страны Бойко Борисов.

Тележурналистку, освещавшую, в том числе, коррупционные преступления, изнасиловали и убили на прошлой неделе.