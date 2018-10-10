Сегодня следственные органы допросят футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Накануне Кокорин и Мамаев к следователям не явились. Их представлял адвокат Александр Добровинский. Это дало повод предположить, что спортсмены опасаются медицинского освидетельствования. Правоохранители продолжают работу по этому делу. Экспертам предстоит исследовать стул, которым Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе Кофемания на предмет наличия на ножке биологического материала и отпечатков пальцев. Между тем клубы рассматривают возможность расторжения контрактов. Интернет-магазин питерского Зенита снял с продажи именные футболки Кокорина, а руководство школы в городе Валуйки, в которой он учился, решили убрать из музея стенд, посвященный футболисту.
Сегодня уголовное дело, фигурантами, которого являются Кокорин и Мамаев, передано из Пресненского УВД в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.
Комментарии12
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tvitov66 10 октября 2018 | 10:27
kryimzdick: за что? Супротив царя не выступали, с начальством делились ... а то что холопа в реанимацию отправили, так это чисто ДТП на парковке
kottigr1 10 октября 2018 | 10:30
kryimzdick: За сорванный погон или чистый лист бумаги в руках на площади, сразу бросают в кутузку.. А тут такой пустяк.. Подумаешь отбуцкали двоих до больничной койки.. Дело то житейское !
tv_victim 10 октября 2018 | 10:10
Получат автографы, перевод на карточку и отпустят.
mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 10:11
Чтобы они смогли искупить свою вину, решено отправить этих двух хулиганов-футболистов в Солсбери, чтобы они закончили то, чего не удалось сделать дуэту мишкин-чепыга.
polsan 10 октября 2018 | 10:15
mikhail_spb_: не перегибайте палку, они всего лишь было - хулиганы....
belovnikita 10 октября 2018 | 10:17
Неужели насмелились полицаи ногячистов допросить?
А может не надо, подумаешь, эти два преступника всего то избили людей - они же против ху/ла, и против его пенсионной реформы, не выступали, в контактике картинки не постили..
tag188 10 октября 2018 | 10:27
Не явились? А задержать и поместить в изолятор их слабо?
Или у нас, только если выйдешь прогуляться с пластиковой уточкой, можно сразу на 15 суток загреметь?
ivfn 10 октября 2018 | 10:31
Спортивный агент Дарья Шишканова поделилась мнением об инциденте с участием ее друга Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили водителя ведущей «Первого канала» и устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком.
– Я более чем уверена, что в данном случае мы можем говорить о каком-либо заговоре. Я уверена, что ситуация эта была заранее как-то смоделирована, спрогнозирована.
И данные люди, которые, как вы полагаете, может быть, никак не связаны между собой – это водитель какой-то телеведущей… Малоизвестной, потому что я не слышала о такой ведущей. Ну, дело не в этом, да, даже.
Я думаю, что эти люди взаимосвязаны и здесь какой-то своего рода черный заговор был устроен. Вы знаете, очень стыдно, когда мужчина не дерется и когда мужчина не может ответить на какое-то оскорбление.
Зная лично Александра, я знаю, какой он интеллигентный, воспитанный человек, и в данном случае это была чистой воды провокация.
Это просто какая-то кинокомедия, это какой-то кошмар. Все накинулись на ребят, безобразие, – сказала Шишканова.
sergirusso 10 октября 2018 | 10:35
На допросе будут заданы следующие вопросы. Не получали ли Кокорин и Мамаев в детстве психологическую травму от использования игрушек производства КНР? Не употребляли они каких либо украинских продуктов? Не подвергались ли они издевательствам и пыткам с применением американской музыки и новостей американских телеканалов?
vladislav 10 октября 2018 | 10:37
Добровинский взялся их защищать? Один уродец других защищает.
apels 10 октября 2018 | 10:52
vladislav: Деньги исправляют все моральные неудобства :)
apels 10 октября 2018 | 10:50
Постучали в дверь, но никто не открыл? :)))
А почему ребята не в СИЗО? Дело вполне серъезное а подозреваемые, судя по всему, от следователей уклоняются.