Сегодня следственные органы допросят футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Накануне Кокорин и Мамаев к следователям не явились. Их представлял адвокат Александр Добровинский. Это дало повод предположить, что спортсмены опасаются медицинского освидетельствования. Правоохранители продолжают работу по этому делу. Экспертам предстоит исследовать стул, которым Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе Кофемания на предмет наличия на ножке биологического материала и отпечатков пальцев. Между тем клубы рассматривают возможность расторжения контрактов. Интернет-магазин питерского Зенита снял с продажи именные футболки Кокорина, а руководство школы в городе Валуйки, в которой он учился, решили убрать из музея стенд, посвященный футболисту.

Сегодня уголовное дело, фигурантами, которого являются Кокорин и Мамаев, передано из Пресненского УВД в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.