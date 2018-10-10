Фигурант так называемого дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, объявивший голодовку, госпитализирован
Об этом «Эху Москвы» сообщил его адвокат Дмитрий Иванов.
«Крюков попал в больницу СИЗО в связи с тем, что он объявил голодовку и никакого питания не принимал. И когда у него взяли анализы, они оказались плохими, а в пятницу его госпитализировали, в связи с резким ухудшением положения. Сейчас Вячеслав находится в плате интенсивной терапии», — сказал адвокат.
По словам Иванова, Крюков с 11 сентября находится на голодовке, объявленной в знак протеста против избранной и продленной ему судом меры пресечения.
Также адвокат добавил, что завтра в Мосгорсуде в 14.00 будет рассматриваться апелляция на меру пресечения Крюкову.
По делу «Нового величия» проходят десять человек. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества и участия в его деятельности. Четверо фигурантов находятся в СИЗО, остальные – под домашним арестом.
Комментарии6
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noxepy_88 10 октября 2018 | 10:14
После великого украинского комика Сенцова, исполнять этот номер просто не возможно! Вы чего?
alexsokoll 10 октября 2018 | 10:25
noxepy_88:
Да уж
Слабенький какой - 20 дней голодовки, и госпитализирован.
Сенцов 90 дней и ничего, жив, здоров, сало под шконкой.
:)))
ivfn 10 октября 2018 | 10:55
alexsokoll: alexsokoll:
И Сенцов слабак ,отказался от "голодовки"
Сейчас голодовка не проканает. Ее свели на нет последние голодающие :пусськи Савченко,Сенцов ИТД
Осужденный в Крыму к 4 годам и 11 месяцам колонии общего режима украинский активист Владимир Балух голодает уже 200 дней.
Как сообщил Крым.Реалии адвокат Балуха Дмитрий Динзе, осужденный активист голодает в облегченном режиме.
«Балух в знак протеста объявил бессрочную голодовку, которую он держит. В нему ранее приходил священнослужитель (архиепископ УПЦ КП Климент – КР), который предложил смягчить ту голодовку, которая была, и продолжить ее в «лайтовом» режиме. «Лайтовый» режим – это прием определенной пищи: мед, вода, постные продукты, каша», – объяснил Динзе.
КАКАВА!!! Надобно уметь голодать.
ivfn 10 октября 2018 | 11:01
alexsokoll:
Голодовки можно классифицировать по разным основаниям.
Обычная голодовка — отказ от принятия какой-либо пищи.
Сухая голодовка — отказ от принятия не только пищи, но и воды.
Частичная голодовка:
Отказ от всех видов пищи, кроме некоторых. Например, голодовка "на хлебе и воде", при которой человек не ест ничего, кроме небольшого количества хлеба и не пьёт ничего, кроме воды.
Отказ от определённой пищи. Например, отказ заключённых есть "казённую пищу", хотя от пищи, принесённой им родственниками, они не отказываются.
Последний вариант самый приемлемый. По нему голодали пусськи. Казенный супчик,жиденький ,но питательный не ели. Им адвокаты ручными тележками завозили рябчиков ,ананасы ,севрюжку итд и итд.
Савченко голодала на витаминных коктейлях и детском питании. ИТД.
Самая крутая голодовка была у Ленчика Волкова в Новосибирске. Пять литров пива и пицца и голодал. ,целых три дня
pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 10:33
Все, спекся, в больничку экстремюга свалил!
abu_vgrobu 10 октября 2018 | 10:36
Возьмите и саданите его с разбегу об стенку. В знак протеста против избранной этим существом клоунады..