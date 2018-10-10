Фигурант так называемого дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, объявивший голодовку, госпитализирован

Об этом «Эху Москвы» сообщил его адвокат Дмитрий Иванов.

«Крюков попал в больницу СИЗО в связи с тем, что он объявил голодовку и никакого питания не принимал. И когда у него взяли анализы, они оказались плохими, а в пятницу его госпитализировали, в связи с резким ухудшением положения. Сейчас Вячеслав находится в плате интенсивной терапии», — сказал адвокат.

По словам Иванова, Крюков с 11 сентября находится на голодовке, объявленной в знак протеста против избранной и продленной ему судом меры пресечения.

Также адвокат добавил, что завтра в Мосгорсуде в 14.00 будет рассматриваться апелляция на меру пресечения Крюкову.

По делу «Нового величия» проходят десять человек. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества и участия в его деятельности. Четверо фигурантов находятся в СИЗО, остальные – под домашним арестом.