В Саратове из-за нехватки льготных лекарств скончалась больная сахарным диабетом

Возбуждено уголовное дело.

Пять месяцев 28-летняя жительница Саратова не могла получить рецепт на льготные лекарства в местной поликлинике. Ее родственники пытались решить проблему, покупали дорогостоящие препараты, но их было меньше, чем требовалось. В результате у больной возникла почечная недостаточность, в состоянии комы ее доставили в больницу, врачи спасти ее не смогли. Сотрудникам прокуратуры в поликлинике объясняли, что попросту не могли выписывать рецепт, так как лекарств не было в аптеках в нужном количестве. Медики также кивают в сторону регионального минздрава, который негласно дал указание не выписывать рецепты, передает РИА «Новости». А в минздраве говорят, что объявляли аукцион на поставку льготных лекарств, однако сначала он был признан несостоявшимся, и новые торги смогли провести через месяц. Госконтракт же вообще заключили только в августе. В итоге пока что к дисциплинарной ответственности привлечены трое должностных лиц.



Ранее в том же Саратове организацию, которая помогает больным сахарным диабетом, признали иностранным агентом по жалобе местного студента-медика Никиты Смирнова.