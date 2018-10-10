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10:03, 10 октября 2018

В Саратове из-за нехватки льготных лекарств скончалась больная сахарным диабетом

Возбуждено уголовное дело.

Пять месяцев 28-летняя жительница Саратова не могла получить рецепт на льготные лекарства в местной поликлинике. Ее родственники пытались решить проблему, покупали дорогостоящие препараты, но их было меньше, чем требовалось. В результате у больной возникла почечная недостаточность, в состоянии комы ее доставили в больницу, врачи спасти ее не смогли. Сотрудникам прокуратуры в поликлинике объясняли, что попросту не могли выписывать рецепт, так как лекарств не было в аптеках в нужном количестве. Медики также кивают в сторону регионального минздрава, который негласно дал указание не выписывать рецепты, передает РИА «Новости». А в минздраве говорят, что объявляли аукцион на поставку льготных лекарств, однако сначала он был признан несостоявшимся, и новые торги смогли провести через месяц. Госконтракт же вообще заключили только в августе. В итоге пока что к дисциплинарной ответственности привлечены трое должностных лиц.

Ранее в том же Саратове организацию, которая помогает больным сахарным диабетом, признали иностранным агентом по жалобе местного студента-медика Никиты Смирнова.

Комментарии

24

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traxau_okurka 10 октября 2018 | 10:07

Путинская Россия не подразумевает лекарства для больных. она подразумевает дворцы фюрера и самолеты для корги.

tvitov66 10 октября 2018 | 10:14

traxau_okurka: сперва 28 мая 2018 г. Фрунзенский районный суд Саратова признал иностранным агентом региональную общественную организацию больных сахарным диабетом ... Кто будет обвинять судей?

danko1 10 октября 2018 | 10:25

tvitov66: Власть физически уничтожает население по тупости и по жадности.
А тех россиян, кто оказывает помощь больным россиянам, т.е. спасение утопающих самими утопающими, иностранными агентами называют.
У нас иностранными агентами власть, которая презирает простых россиян, называет всех тех, кто их защищает и спасает.

opiatnovyi63 10 октября 2018 | 10:28

danko1: Результат правления воровской аморальной власти в РФ, в тч в Саратове!

opiatnovyi63 10 октября 2018 | 10:31

opiatnovyi63: Ранее в том же Саратове организацию, которая помогает больным сахарным диабетом, признали иностранным агентом по жалобе местного студента-медика Никиты Смирнова.
=============================
И на что жаловался сей студент? Если , конечно, был такой студент.

lisitsa1962 10 октября 2018 | 11:05

opiatnovyi63: Проверка в отношении организации была организована после жалобы студента Саратовского государственного медицинского университета Никиты Смирнова, сообщает «Медуза». Поводом для подачи жалобы, по его словам, стали данные в интернете о том, что общественная организация финансируется из-за рубежа. В декабре 2017 года Смирнов отозвал жалобу, однако проверка не была остановлена.

По данным информагентства «СарБК», которое ссылается на прокуратуру Фрунзенского района Саратова, организация получила от иностранных компаний более 645 тыс. руб. в качестве пожертвований. В прокуратуре указали, что организация занималась «мониторингом болевых точек региона, особенно в сфере оказания медицинской помощи населению», а эта информация, поясняли в ведомстве, может использоваться для «инспирирования протестных настроений

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b0c54269a7947fcc5bcd49f

mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 10:08


Не рассчитывайте на всякие льготы и халяву, их больше не будет.
Лучше идите в бизнес, где вы сможете быстро и легко заработать огромные деньги и жить припеваючи.

bjudjetnik 10 октября 2018 | 10:17

mikhail_spb_: и почему мы все не миллионеры?

polsan 10 октября 2018 | 10:09

Можно себе представить, чтобы хоть один депутат или чиновник в РФ не получил вдруг льготное лекарство от диабета?!

rena1960 10 октября 2018 | 10:17

Людоедское государство...

pavelmistery 10 октября 2018 | 10:19

"Ранее в том же Саратове организацию, которая помогает больным сахарным диабетом, признали иностранным агентом по жалобе местного студента-медика Никиты Смирнова. "

Мда, из-за этого стукача умирают люди...

polsan 10 октября 2018 | 10:23

pavelmistery: какой из этого студента вырастит врач?! Может такой же как доктор Менгеле?

tvitov66 10 октября 2018 | 10:31

polsan: на смену доктору Мишкину придёт агент Смирнов

vlabumur 10 октября 2018 | 10:28

pavelmistery: из-за этого стукача умирают люди...
+++++++++++++++++++++++
Ну не из-за стукача а из за государственной политики которая плодит стукачей и принимает такие законы.

kochar 10 октября 2018 | 10:23

"...Ранее в том же Саратове организацию, которая помогает больным сахарным диабетом, признали иностранным агентом по жалобе местного студента-медика Никиты Смирнова."
_______________
Ну вот как этот преступный маразм комментировать без отборного мата и проклятий?

allasc 10 октября 2018 | 10:24

Путин умылся кровью.... ну это обычный утренний мацион такой

sedov2547 10 октября 2018 | 10:25

Где таких уродов находят?

drgonish 10 октября 2018 | 10:31

В России, "которую мы потеряли" был 1 фельдшер на 5 деревень.
Правильной дорогой идем!

shtirlitz77 10 октября 2018 | 10:33

Хочу напомнить, что председатель Госдумы, депутаты которой советуют своим избирателям лечиться дубовой корой и боярышником, житель Саратова (бывший) и избран саратовцами.
А его восьмидесятилетняя мать - очень успешная бизнесвумен, миллионерша.

consts 10 октября 2018 | 10:54

" В итоге пока что к дисциплинарной ответственности привлечены трое должностных лиц".
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Да хоть 30 привлеки, и даже к уголовной, а не дисциплинарной -ничего не изменится.
Это же не высокопоставленного чиновника стулом по башке...

consts 10 октября 2018 | 10:56

"Ранее в том же Саратове организацию, которая помогает больным сахарным диабетом, признали иностранным агентом по жалобе местного студента-медика Никиты Смирнова".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как жизнь, Николай Смирнов? Ничего не болит?
Впрочем, чего это я, ведь болеть в данном случае может только совесть, а откуда она у таких?

marinters 10 октября 2018 | 10:59

Может родственникам погибшей женщины разыскать Никиту Смирнова? Когда уже доносчики начнут получать по заслугам?

ansata 10 октября 2018 | 11:02

А казалось бы, при чем здесь путин?

vatarasha 10 октября 2018 | 11:04

У врачей своя забота - Портрет Вождя нада протирать бояршником и молится...чтоб не было у их дверей больных.

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