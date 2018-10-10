В аэропорту Якутска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Несколько человек пострадали.

ЧП произошло при приземлении. По предварительной информации у самолета Sukhoi Superjet-100 подломилась передняя стойка шасси, при этом метеоусловия были хорошие, передает агентство Интерфакс. Есть и вторая версия, ее приводит агентство ТАСС, лайнер мог выкатиться за пределы ВПП из-за ее обледенения. На борту началась паника, люди не понимали, что происходит. За помощью к врачам обратились четыре человека, у них головные боли и ушибы, возможно сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма. В больницу доставлен ребенок. Самолет выполнял рейс Улан-Удэ – Якутск, на борту находился 91 пассажир и пять членов экипажа. Sukhoi Superjet-100 получил повреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности во время полета. Сейчас следователи допрашивают пилотов, стюардесс и диспетчеров.

После происшествия аэропорт временно закрывали, сейчас от открыт только на вылет, задержаны десятки рейсов.