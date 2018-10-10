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10:01, 10 октября 2018

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести точечные изменения в Конституцию

По словам Зорькина, реформирование не должно быть кардинальными. Предложения главы высшего судебного органа страны опубликованы в «Российской газете».

Предложения по изменению Зорькин называет «развитием правового потенциала Основного закона». В сегодняшней редакции Конституции председатель КС обнаруживает крен в пользу исполнительной ветви власти и нечеткость в распределении полномочий между президентом и правительством. Устранять «недостатки» стоит, прибегнув к идеям философии русского духовного возрождения рубежа19-20 столетий, — уверен Зорькин. Философов этого периода, — Николая Бердяева и Ивана Ильина, не раз цитировал президент Путин. Опасения, что поправки радикально изменят ход событий, председатель высшей судебной инстанции страны, называет «наивным идеализмом». Значительная часть тезисов Зорькина посвящена проблеме социальной справедливости – он признает: за чертой бедности находятся свыше 20 миллионов. Валерий Зорькин говорит о дефиците «наднациональных органов по защите прав человека», при этом критически отзывается о действенности механизма ЕСПЧ.

После мартовских выборов президент России Владимир Путин сказал, что пока не планирует никакой Конституционной реформы.

Комментарии

32

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serge_moro 10 октября 2018 | 10:04

Путин говорил,что и пенсионный возраст никто подымать не будет пока он у власти. И тем не менее поднял. Неужели в стране так много идиотов,которые могут верить этому патологическому вруну. Путина слово ничего не стоит ,если оно не касается его друзей. Конституция будет смоделирована по приорететам ее Хозяина. Ведь Конституция уже давно принадлежит лично Путину. Он ее инзнасиловал многократно и причем коллективно со всем Озером. Теперь изнасилованную Конституцию садисты-изверги решили поменять .Ну,не нравится им изнасилованная больная кляча и ее нужно омолодить под отца беспредела.

tvitov66 10 октября 2018 | 10:08

serge_moro: на последних своих перевыборах Путин по всем телевизерам сверхдержавы ежедневно обещал снизить уровень бедности как минимум в два раза и разработать программу повышения качества жизни пожилых людей. В итоге мы получили увеличение пенсионного возраста и повышение тарифов, сборов, налогов и НДС

lager23 10 октября 2018 | 10:17

Кремляди хотят передать весло Путена молодым и крепким организмам, а старику дать свисток для подачи команд на греблю ( как на байдарке 8-ке) и поставить удобное мягкое кресло в галерной "рубке", тогда можно ни за что не отвечать и всем командовать в удовольствие

Тихон Аронов 10 октября 2018 | 10:34

lager23: Можно подумать, что Путин сейчас за что-то отвечает. Назовите хоть один пример! Он и сейчас в "удобном мягком кресле" и дает лишь команды. Кстати, он и сам ни с кого из высших руководителей страны не спрашивает. Все его назначенцы в Правительстве и других высших органах власти сидят в своих удобных мягких креслах по много лет, несмотря на любые провалы в своей деятельности.

lager23 10 октября 2018 | 11:07

Тихон Аронов: Можно подумать, что Путин сейчас за что-то отвечает
/////
На самом деле отвечает! Он является гарантом решения проблем клептократии с Западными странами (например разруливайте ситуации с Керимовым во Франции), "электоральным весом" внутри страны, осуществляет централизованное управление российской клептократией, но сейчас всё это тает, как снег весной, вот он и крутит ж@пой

dedmoroz 10 октября 2018 | 10:58

lager23: Даешь развитие " правового потенциала" до времен татарского ,а ныне чеченского ига.!

danko1 10 октября 2018 | 10:12

serge_moro: Точечно можно и в 31 ст. написать, что любые митинги без прямого указания власти запрещены.
И вообще в преамбуле написать, что запрещено всё, что скажет президент, а особые разрешения в конторе лубянской и её филиалах выдавать будут.
Все права отменить, оставить обязанность безропотно слушать власть и выполнять её указания.

alexandro_1961 10 октября 2018 | 10:35

danko1: Чтобы мужчину превратить в евнуха, достаточно внести всего одно небольшое, точечное изменение.

nick_grinevitsky 10 октября 2018 | 10:36

danko1:
//Точечно можно и в 31 ст. написать, что любые митинги без прямого указания власти запрещены.//
Нет, не получится без принятия проекта новой Конституции. Нормы глав 1,2 и 9 не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием Российской Федерации, действующая Конституция запрещает...

danko1 10 октября 2018 | 11:09

nick_grinevitsky: Согласна. Но кто на это будет обращать внимание, изменят порядок внесения изменений или еще что. Хотя я этот абсурд в шутку написала, но у нас любой абсурд нормой становится.
И сейчас ст. 31 прямого действия и вносить ограничения по ней не имеют права.
Но вносят.

azatjan1 10 октября 2018 | 10:27

serge_moro: Не Конституцию надо менять, а убрать слово про два срока подряд на не более двух сроков президентства одному человеку в течении жизни и вернуть срок 4 года. Тогда каждый последующий президент, будет работать на выполнение своих предвыборных обещаний. Что обещал Путин перед каждыми выборами , что сделал и воплотил - сопоставьте и получите результат его работы.

mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 10:05


Нужно официально ввести лубянскую монархию.
А чтобы десяткам миллионов нищих жилось полегче, сделать их крепостными властных жуликов, воров и бандитов.

(комментарий скрыт)

stebinmaku 10 октября 2018 | 10:08

Если точечных изменений будет много, то это уже многоточие или даже "в каждой строчке только точки..",

kryimzdick 10 октября 2018 | 10:08

Да не стесняйтесь уже, объявите плешивца Анператором, а всех, у кого меньше 20 000 в месяц, запишите в крепостные.

tvitov66 10 октября 2018 | 10:22

kryimzdick: главное не забыть про "право первой ночи"!

kryimzdick 10 октября 2018 | 10:24

tvitov66: ну это только молоденьких девочек и мальчиков должно пугать, нам-то что

tvitov66 10 октября 2018 | 10:51

kryimzdick: у взрослых холопов есть дети, а у пожилых даже внуки - вот за них то и переживаю

heklya 10 октября 2018 | 10:12

Значит планирует......

maczyz 10 октября 2018 | 10:14

Руки прочь от Конституции,но только не у нас.Что происходит в головах у властьпридержащих? В 90-е переделали,сейчас,чтобы удержаться у власти- опять,почему эти головы не думают прогрессивно,что с их сменой в стране будет только лучше и даже возможно страна пойдет вперед,а не будет топтаться на месте,да и народу надо уже вздохнуть полной грудью.

cromwel 10 октября 2018 | 10:15

Ну и зачем весь этот спектакль? Типа Зорькин там что то предложил..... Вышел бы и сказал: здравствуйте, я Царь. Кто не согласен пошли все...ту да то. А то будут теперь ваньку валять.

black_libertine 10 октября 2018 | 10:15

Опа. Вот это да!
Конституция будет по закидонам Ивана Ильина.
Хочу напомнить читателям Эха, что Иван Ильин был гражданином Третьего Рейха, поддерживал власовцев, писал хвалебные статьи в адрес Адольфа Гитлера. Ну именно на основе идей такого человека как-раз и нужно создавать новую Конституцию, ага... Это был сарказм, как вы понимаете. О вот об Ильине чистая правда...

(комментарий скрыт)

grishakras 10 октября 2018 | 10:16

Позорькин получил наказ. Теперь будет выкручиваться , чтобы замаскировать главную цель- оставить все как есть , на фоне просыпающегося массового сознания.

vlabumur 10 октября 2018 | 10:16

По конституционной реформе мои предложения.

Президент избирается на 4 года и только один раз..
На регистрацию политической партии разрешения не требуется,(уведомление )закрыть партию можно по суду за тяжкие уголовные преступления по суду.

ak242 10 октября 2018 | 10:17

Точечно, начать с Воронежа.

plank1957 10 октября 2018 | 10:21

Настолько точечные, чтобы их никто не заметил.

ramses333 10 октября 2018 | 10:23

Ручной Зорькин обоснует что угодно, когда инициатива исходит от Кремля.

putkaput11 10 октября 2018 | 10:28

Ну какая при уркократии может быть Конституция ? Основным законом тут является "Свод Понятий"

lapin100 10 октября 2018 | 10:35

Зорькин бежит впереди паровоза!

timwlad91 10 октября 2018 | 10:35


Ну вообще то вся цивильная светская философия это плагиат и воровство всех социальных программ по воспитанию,интеграции,образованию и управления у Христианской Православной Церкви .Политики это последователи Христианских учений хоть в позитиве хоть в негативе.Жидов стремящихся к рабовладению подсовывая извращения в попытках сделать всех дураками и на дураках делать деньги ,как сейчас это происходит в России , будут убивать как собак бешеных так как борьба с рабством это есть человеческий фактор.

Проблема господин Зорькин,ростовщическая кабала и орден Тамплиеров с царством Мавров и Византию угробило вместе с Римской Империей не смотря на все философские трактаты рабовладельцев которыми они пытались зомбировать паству,но однако сами жиды которым не хватало и поднимали бунт превращаясь в драконов для борьбы с драконами.
Жидовские сказки то знать надобно.Это основа для светской конституции.
Вчера жидовский сброд во главе с жидом господином Соловьёвом очень много о патриотизме говорили и о способах зомбирования паствы,чтобы опять Москву по причине жидовской алчности не спалили .
Ну как говорят сами жида,коли о патриотизме жиды заговорили,значит жиды за воровались в вдрызг обидив других жидов.И теперь жиды Троцкий и Гитлер по писанию о Моисее начнут избавлять жидовское стадо от алчности и алчных.
И потому правы на западе,надо давать российской молодёжи безвизовый режим для долговременного посещения для получения более широкого образования что понятны били эволюционное развития и появления таких лидеров в обществе как Троцкий и Гитлер.И затем Сталина и Джозефа Рэймонда Маккарти.
Ну так же Кромвеля и Робиспьера.
Надо избавляться от шизофрении, что Моисей ,Спартак и Робеспьер это хорошо,а Сталин с Гитлером и Джозеф Рэймонд Маккарти это плохо.
Так что господин Зоркин,маразм жида шизовфреника у тебя холуйский,вот окончательный диагноз для тебя,коли Христианство у тебя появилось в России в 18-19 веке.

andrey.severov 10 октября 2018 | 10:45

Он просто так обычно не болтает! Либо хвост прижали и хочет удержать пост, так же Якунин поступал. Либо через него обещанные изменения в конституцию готовятся! Лично я его считаю хреновым защитником конституции.

vagol71 10 октября 2018 | 10:55

Начинается.....

valeriy_n 10 октября 2018 | 11:15

Самое уязвимое место Путина в его не конституционном нахождении у власти. Вот эту статью и подправят. А потом подтвердят голосованиями в обоих палатах парламента конституционность применения поправки задним числом принятой.

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