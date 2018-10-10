Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести точечные изменения в Конституцию

По словам Зорькина, реформирование не должно быть кардинальными. Предложения главы высшего судебного органа страны опубликованы в «Российской газете».

Предложения по изменению Зорькин называет «развитием правового потенциала Основного закона». В сегодняшней редакции Конституции председатель КС обнаруживает крен в пользу исполнительной ветви власти и нечеткость в распределении полномочий между президентом и правительством. Устранять «недостатки» стоит, прибегнув к идеям философии русского духовного возрождения рубежа19-20 столетий, — уверен Зорькин. Философов этого периода, — Николая Бердяева и Ивана Ильина, не раз цитировал президент Путин. Опасения, что поправки радикально изменят ход событий, председатель высшей судебной инстанции страны, называет «наивным идеализмом». Значительная часть тезисов Зорькина посвящена проблеме социальной справедливости – он признает: за чертой бедности находятся свыше 20 миллионов. Валерий Зорькин говорит о дефиците «наднациональных органов по защите прав человека», при этом критически отзывается о действенности механизма ЕСПЧ.

После мартовских выборов президент России Владимир Путин сказал, что пока не планирует никакой Конституционной реформы.