Полиция Болгарии раскрыла убийство тележурналистки Виктории Мариновой
Полиция Болгарии раскрыла убийство тележурналистки, административного директора телекомпании Ти-ви-эн Виктории Мариновой, тело которой было найдено в субботу в городе Русе на севере страны. Об этом заявил глава МВД
республики Младен Маринов.
В Германии был арестован мужчина 1997 года рождения. Изъято достаточно вещественных доказательств, в том числе частично готовы данные ДНК анализов, которые позволяют утверждать, что именно он совершил преступление, рассказал Маринов.
По словам главы МВД Болгарии, убийство было спонтанным и не связано с профессиональной деятельностью погибшей. Расследование продолжается.
Комментарии1
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midnightblues 10 октября 2018 | 09:45
Увести чтоль пытаются от реальных исполнителей??