Полиция Болгарии раскрыла убийство тележурналистки Виктории Мариновой

Полиция Болгарии раскрыла убийство тележурналистки, административного директора телекомпании Ти-ви-эн Виктории Мариновой, тело которой было найдено в субботу в городе Русе на севере страны. Об этом заявил глава МВД

республики Младен Маринов.

В Германии был арестован мужчина 1997 года рождения. Изъято достаточно вещественных доказательств, в том числе частично готовы данные ДНК анализов, которые позволяют утверждать, что именно он совершил преступление, рассказал Маринов.

По словам главы МВД Болгарии, убийство было спонтанным и не связано с профессиональной деятельностью погибшей. Расследование продолжается.