Судебные приставы нашли в тайге двух братьев, которые переехали в хижину в лесу, чтобы не платить алименты

Один из них задолжал более шестисот тысяч рублей, другой – около полутора миллионов. Братьев обнаружили в нескольких километрах от города Енисейск Красноярского края и доставили в отдел судебных приставов, где на обоих составили протоколы, — сообщает агентство ТАСС.