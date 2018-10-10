Судебные приставы нашли в тайге двух братьев, которые переехали в хижину в лесу, чтобы не платить алименты
Один из них задолжал более шестисот тысяч рублей, другой – около полутора миллионов. Братьев обнаружили в нескольких километрах от города Енисейск Красноярского края и доставили в отдел судебных приставов, где на обоих составили протоколы, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 09:39
Надо было братьям глубже в тайгу уходить.
Несколько километров для приставов не расстояние.
ansata 10 октября 2018 | 09:39
Закоренелые дауншифтеры)) Как пиписькой тыкать, так в первых рядах, а как ответственность брать-в хижину.
jamba 10 октября 2018 | 09:43
Дураки, зачем же так жестко? Надо было просто позвонить Зорькину, и поменять конституцию;)))))))))))))))))))))))))))))))))))