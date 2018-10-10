Расследование уголовных дел о побоях против футболистов Кокорина и Мамаева передано в главное управление МВД по Москве
Об этом сообщает агентство ТАСС. В начале недели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на чиновника в кофейне и избили водителя ведущей Первого канала на улице. Помимо уголовного наказания им грозит разрыв контрактов.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
curious69_ 10 октября 2018 | 09:44
Да.... Аж в главное управление по причине крайней запутанности и полного отсутствия ПРЯМЫХ улик. Есть только косвенные:" НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ лица при НЕУСТАНОВЛЕННЫХ обстоятельствах в НЕУСТАНОВЛЕННОМ месте..."
serge_moro 10 октября 2018 | 09:45
curious69_: Эти дебилы-футболисты по-видимому были под коксом. Не исключаю,что кокс был аргентинский и они берут его у главного дилера в Миде.
Стукнуть стулом по голове человекa, который сделал замечание ,адекватный человек не может. А вот дебил под коксом с огромными деньгами может легко.Уверен, что это не первый случай и они знали,что за бабки в этой раше-параше можно легко откупиться и ломай голову любому. За последний месяц слишком много дебил всплыло на экраны.Один из них Золотов ,который себя вел подобно двум футболистам . Есть подозрениет, что и Золотов был под коксом и тоже аргентинским и тоже от дилера МИДа. Затем выступил после Золотова гигант мысли и отец русского беспредела Путин который сравнил шпионаж и проституцию ,посчитав ,что в этих двух профессиях много общего. Другими словами Путин сравнил свою работу в КГБ и ФСБ с проституцией. И по-видимому он прав частично,так как два педераста , два Героя Путина заказали себе проститутку будучи на важном, государственной важности задании. Лично Верховный доверил двум Героям Чепигe и Мишкину отравить Скрипалей. Можно сказать,что они почти с работой справились , но отравили себе жизнь ,Верховному и всему ГРУ. Путин также сказал,что очищать бомжей это не наша работа . Не исключаю,что и Путин был под коксом и тоже аргентинским ,и от того же дилера МИДа.
Складывается впечатление,что вся путинская элита ,включая миллионеров-футболистов давно балуется аргентино-колумбийским коксом и это стало традицией путинского режима.
Не исключаю,что дилер кокса вступится за футболистов и попытается их отмазать. Ведь МИДу не хочется терять богатых клиентов.