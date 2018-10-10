Бывший кандидат в губернаторы Приморья от ЛДПР требует возбудить уголовное дело о нарушениях на выборах
На своей странице в Фейсбуке Андрей Андрейченко опубликовал обращение к генпрокурору Юрию Чайке. Заявление имеет статус депутатского запроса, поскольку Андрейченко является депутатом Госдумы от ЛДПР, — отмечает телеканал «Дождь». Выборы в Приморье проходили в два тура. После первого лидировали «единоросс» Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. У Андрейченко было около 9% голосов. Результаты второго тура отменили из-за нарушений. Временно исполняющим обязанности губернатора назначили бывшего главу Сахалина Олега Кожемяко.
Дата новых выборов еще не назначена.
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