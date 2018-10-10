Три рейса авиакомпании «Якутия» задержаны на десять часов из-за инцидента в аэропорту Якутска
Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Оно уточняет, что самолеты из Москвы и Петербурга отправили на запасной аэродром. Сегодня в Якутске лайнер Сухой Суперджет-100 при посадке выкатился за пределы полосы. На борту находилось около ста человек. Четверо обратились за медицинской помощью. Происшествие привело к сбою в расписании.
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