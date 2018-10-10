Бабушка предполагаемого разведчика Александра Мишкина исчезла из родного посёлка

Бабушка предполагаемого военного разведчика Александра Мишкина, рассказавшая о получении ее внуком Ордена Героя России из рук Владимира Путина, исчезла из родного посёлка. Это произошло, когда расследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер решили обнародовать информацию о Мишкине как об одном из подозреваемых в отравлении Скрипалей, — пишет сегодня британская пресса.

О том, что Александр Мишкин – это настоящее имя Александра Петрова, накануне в эфире «Эха» рассказал главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов.

Ранее Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat выпустили материалы, посвященные другому подозреваемому в отравлении Скрипалей – Руслану Боширову, который, по их данным, оказался военным разведчиком Анатолием Чепигой.