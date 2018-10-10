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09:05, 10 октября 2018

Бабушка предполагаемого разведчика Александра Мишкина исчезла из родного посёлка

Бабушка предполагаемого военного разведчика Александра Мишкина, рассказавшая о получении ее внуком Ордена Героя России из рук Владимира Путина, исчезла из родного посёлка. Это произошло, когда расследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер решили обнародовать информацию о Мишкине как об одном из подозреваемых в отравлении Скрипалей, — пишет сегодня британская пресса.

О том, что Александр Мишкин – это настоящее имя Александра Петрова, накануне в эфире «Эха» рассказал главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов.

Ранее Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat выпустили материалы, посвященные другому подозреваемому в отравлении Скрипалей – Руслану Боширову, который, по их данным, оказался военным разведчиком Анатолием Чепигой.

Комментарии

28

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ringo77_1 10 октября 2018 | 09:10

Уже не смешно даже, либеры. Дебилы мля...(с)

pattrick 10 октября 2018 | 09:10

Бабушка Александра Мишкина исчезла после того, как рассказала о получении ее внуком Ордена Героя России из рук Путина...

- Слышь, Доцент. Сматываться надо. Бабка в Bellingcat накапает.
- Не накапает. Я её того, бритвой по горлу. В колодце она лежит, можешь посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=Ivkr9az9fWY

tvitov66 10 октября 2018 | 09:30

Ахенты на камеры не спалились ... так что хоть одна операция ГРУ всё таки удалась

opiatnovyi63 10 октября 2018 | 09:31

tvitov66: Этот врач-герой может и бабушку травануть , если прикажет Окурок!

archibald_dandy_esquire 10 октября 2018 | 09:37

tvitov66: " Ахенты на камеры не спалились"

какие там камеры в глухой деревушке?
просто в 4 утра воронок подъехал

tadolg 10 октября 2018 | 09:22

ringo77_1: может, внучок флакончик из-под духов подарил?

polsan 10 октября 2018 | 09:29

tadolg: Да не волнуйтесь вы так, просто переехала в Москву,поближе к внуку!

antiboh 10 октября 2018 | 09:25

ringo77_1: Да уж где тут смеяться.Кстати,и плакать уже поздно..

alxab 10 октября 2018 | 09:34

ringo77_1:
На самом деле, проблема очень проста. Никакой альтернативы либерализму попросту не существует. Либо вы предоставляете гражданам свободы, и у вас получается либерализм, либо не предоставляете, и у вас получается диктатура, султанат и паханат. А никакой этической альтернативы не получается.
(С. Митрофанов)

eternity88 10 октября 2018 | 09:40

ringo77_1: Чепигу сначала предъявите, как предъявили "обычного гея "Боширова", а потом уж кого-либо кроме себя в дебилы записывайте, чмошники тупорылые.

gvs 10 октября 2018 | 09:10

— Слышь, Доцент! Сматываться надо. Врачиха в милицию накапает!
— Не накапает! Я её… того… бритвой по горлу… в колодце она лежит, можешь посмотреть.

("Джентльмены удачи") (с)

vezdehod 10 октября 2018 | 09:23

Объявится в Дуре - в составе "Едрёной России".

npecca 10 октября 2018 | 09:25

gvs: , pattrick:
2 тролля, одновременно списавшие шутку из одной и той же методички -- это "пять" !

mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 09:10


Недолго мучилась старушка.
...
Её отравленную новичком тушку
Нашли тимуровцы в кустах.

jamba 10 октября 2018 | 09:10

За бабку не волнуйтесь, все с ней нормально- ушла в разведку, и даже орден у внучка одолжила, чтоб круче выглядеть в стане врагов)))

ansata 10 октября 2018 | 09:13

Занятно. По всем канонам бабушка с односельчанами должна гордится внуком, героем ритуального труда. Журналисты, газетные заголовки, интервью. Но что-то пошло не так...

cromwel 10 октября 2018 | 09:20

Или поехала за внуком переделывать дело или у себя в деревне за ручку двери подержалась неосторожно

consts 10 октября 2018 | 09:20

В Солсбери поехала?

koltak76_ 10 октября 2018 | 09:40

consts: На шпиль посмотреть..

yralez 10 октября 2018 | 09:22

На рожи их взгляните.....маньяки.
Что им родная бабушка..

davi__koloradov 10 октября 2018 | 09:23

Бабушке просто заботливые путинцы дверную ручку чем-то смазали, чтобы не скрипела.

sergo_25_26 10 октября 2018 | 09:23

Это задание мишкину пришить бабулю в наказание за провал. Так сказать доказать верность главкому.

dmitry35 10 октября 2018 | 09:24

Бабушка была внедрена в колхоз "Сорок лет без урожая", работала под прикрытием столько лет и, на тебе, журналюги раскопали и вскрыли всю нелегальную сеть. На чью мельницу льёте воду, "мастера пера и шила"?

benin_papa__ 10 октября 2018 | 09:38

dmitry35:
А-а, не велика беда. Здесь раскрыли, перевели в колхоз "Найобка Ильича".
Всего-то за сотню километров. Так далеко никто пешком не дойдет, а дорог там нет и не будет.
Там шпионить сплошное удовольствие.

meteor1908 10 октября 2018 | 09:32

Новая версия сказки про Красную шапочку?

pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 09:33

Какой ужас! Надо от Бенедиктова потребовать данные бабушек всего уховского хомячья!

ostapba 10 октября 2018 | 09:40

pedrobutylkovich: и кому интересна ТВОЯ бабушка??
Разве что Патрику с Гавсом.
С бритвой которые даже..

sskazhenik 10 октября 2018 | 09:44

Не исчезла, а её исчезли. Так будет правильней...

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