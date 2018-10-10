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09:02, 10 октября 2018

Партия «Справедливая Россия», по некоторым данным, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями

Сотрудники центрального аппарата жалуются, что несколько месяцев не получают зарплаты, а региональным отделениям, по словам источников «Коммерсанта» приходится урезать штаты.

Материальное положение партии парламентской оппозиции подкосили думские выборы и резкое сокращение пожертвований, пишет «КоммерсантЪ». Если до сентября 2016 года, согласно отчетам, «Справедливая Россия» получала из бюджета ежегодно более 950 млн. рублей, то после, как набравшая вдвое меньше процентов голосов, партия могла рассчитывать и на соответствующую сумму. Это менее 500 миллионов. Добровольные пожертвования снизилась в разы. По сведениям газеты, с 1 млрд. руб., до 155 млн. Ситуацию могло бы исправить участие в президентских выборах кандидата от «справедливоросов». Госдума не так давно повысила суммы выплат тем партиям, кандидаты которых набрали более 3% голосов. Но «Справедливая Россия» официально поддержала самовыдвиженца Владимира Путина, и потому не получит из бюджета за эту кампанию ничего. Как сказали сразу несколько высокопоставленных партийцев, сотрудники центрального аппарата уходят на сокращенный день, ищут подработки. Не совсем в шутку рассматривают подработку курьерами и в такси. Впрочем, официально в руководстве партии финансовые трудности подтверждать не стали.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, как добавляет газета, на закрытом заседании президиума обещал улучшить ситуацию к очередному съезду. Он ожидается помпезным, несмотря на ситуацию.

Комментарии

9

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gvs 10 октября 2018 | 09:08

За что боролись, на то и напоролись. Теперь будет "Справедливая ТАКСИя" )))

luger_max_otto 10 октября 2018 | 09:25

То есть спасатели российской выхухоли решили, что продаваться Путину нужно за более заметные деньги.

satttana_perrrrkele 10 октября 2018 | 09:11

а не попробовать ли жить не с бюджету, а с членских взносов?
У этой "партии" такое количество сторонников (судя по количеству депутанов в дурдуме), что ...

avp235 10 октября 2018 | 09:25

satttana_perrrrkele:
«Справедливая Россия» официально поддержала самовыдвиженца Владимира Путина, и потому не получит из бюджета за эту кампанию ничего".

Не на ту лошадь поставили.

tv_victim 10 октября 2018 | 09:20

Фигасе, сотни миллионов куда-то транжирят.... Кто-нибудь видел хоть раз живого члена какой-нибудь партии? Не начальника, не депутата, а так, рядового члена? Их же не существует! Куда такие деньжищи уходят, на какие такие нужды?

ansata 10 октября 2018 | 09:21

"Материальное положение партии парламентской оппозиции "
+++++++++++++++++++++++++++
Чьей оппозиции?))

cromwel 10 октября 2018 | 09:22

Еле от кормушки оттащили наверно...

eniro 10 октября 2018 | 09:37

Я так понимаю, утвержденная стратегия примерно такая: Перестаем платить партиям"Справедливой", "Единой","Народной", "Демократической", "Аграрной", "Молодой", "Казачей" и пр. и пр. "Россиям"(ну, россиянам тоже сокращаем) и через 3-4 месяца, когда взвоют, подсунем проект 2х-5ти партийной системы. Тут тебе и Новая Конституция, и развлекательные выборы. Споры на кухне и в клубах колхозников и сталеваров. Все для вас "Дарагие Россияне". "Реформация опчесва". А то, что было... Следствие закончено, забудьте...

(комментарий скрыт)

sab171 10 октября 2018 | 09:42

в стране пенсионный возраст повысили, шкурникам всех мастей надо понять - в корыто балабас будут недоливать, санкции рулят.

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