Партия «Справедливая Россия», по некоторым данным, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями

Сотрудники центрального аппарата жалуются, что несколько месяцев не получают зарплаты, а региональным отделениям, по словам источников «Коммерсанта» приходится урезать штаты.

Материальное положение партии парламентской оппозиции подкосили думские выборы и резкое сокращение пожертвований, пишет «КоммерсантЪ». Если до сентября 2016 года, согласно отчетам, «Справедливая Россия» получала из бюджета ежегодно более 950 млн. рублей, то после, как набравшая вдвое меньше процентов голосов, партия могла рассчитывать и на соответствующую сумму. Это менее 500 миллионов. Добровольные пожертвования снизилась в разы. По сведениям газеты, с 1 млрд. руб., до 155 млн. Ситуацию могло бы исправить участие в президентских выборах кандидата от «справедливоросов». Госдума не так давно повысила суммы выплат тем партиям, кандидаты которых набрали более 3% голосов. Но «Справедливая Россия» официально поддержала самовыдвиженца Владимира Путина, и потому не получит из бюджета за эту кампанию ничего. Как сказали сразу несколько высокопоставленных партийцев, сотрудники центрального аппарата уходят на сокращенный день, ищут подработки. Не совсем в шутку рассматривают подработку курьерами и в такси. Впрочем, официально в руководстве партии финансовые трудности подтверждать не стали.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, как добавляет газета, на закрытом заседании президиума обещал улучшить ситуацию к очередному съезду. Он ожидается помпезным, несмотря на ситуацию.