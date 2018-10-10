Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предложил реформировать политическую и правовую системы и внести изменения в Конституцию. Его программная статья опубликована сегодня в Российской газете. Зорькин перечисляет недостатки нынешней системы. Это, по его словам, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, а также в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По словам Зорькина, для исправления недостатков нужны точечные изменения. Он считает, что нужна правовая система, основанная на идеях русской философии ХIХ – начало ХХ века.

Высказывания председателя Конституционного суда о точечных изменениях могут остаться только словами, — считает политолог Екатерина Шульман.

После президентских выборов в марте журналисты спросили Владимира Путина, собирается ли он менять текст Конституции в будущем. Тогда глава государства сказал, что пока никаких реформ не планирует.