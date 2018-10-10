Z Архив новостей новости
5 33 6 4220
09:01, 10 октября 2018

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предложил реформировать политическую и правовую системы

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предложил реформировать политическую и правовую системы и внести изменения в Конституцию. Его программная статья опубликована сегодня в Российской газете. Зорькин перечисляет недостатки нынешней системы. Это, по его словам, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, а также в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По словам Зорькина, для исправления недостатков нужны точечные изменения. Он считает, что нужна правовая система, основанная на идеях русской философии ХIХ – начало ХХ века.

Высказывания председателя Конституционного суда о точечных изменениях могут остаться только словами, — считает политолог Екатерина Шульман.

После президентских выборов в марте журналисты спросили Владимира Путина, собирается ли он менять текст Конституции в будущем. Тогда глава государства сказал, что пока никаких реформ не планирует.

Комментарии

33

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 09:04


Дык нацдилер и пенсионный возраст обещал не увеличивать.
И вообще, он очень много чего обещал.
Выполнил ли он свои обещания?
Вы ему верите?

serge_moro 10 октября 2018 | 09:09

mikhail_spb_: Эти дебилы-футболисты по-видимому были под коксом. Не исключаю,что кокс был аргентинский и они берут его у главного дилера в Миде.

Стукнуть стулом по голове человекa, который сделал замечание ,адекватный человек не может. А вот дебил под коксом с огромными деньгами может легко.Уверен, что это не первый случай и они знали,что за бабки в этой раше-параше можно легко откупиться и ломай голову любому. За последний месяц слишком много дебил всплыло на экраны.Один из них Золотов ,который себя вел подобно двум футболистам . Есть подозрениет, что и Золотов был под коксом и тоже аргентинским и тоже от дилера МИДа. Затем выступил после Золотова гигант мысли и отец русского беспредела Путин который сравнил шпионаж и проституцию ,посчитав ,что в этих двух профессиях много общего. Другими словами Путин сравнил свою работу в КГБ и ФСБ с проституцией. И по-видимому он прав частично,так как два педераста , два Героя Путина заказали себе проститутку будучи на важном, государственной важности задании. Лично Верховный доверил двум Героям Чепигe и Мишкину отравить Скрипалей. Можно сказать,что они почти с работой справились , но отравили себе жизнь ,Верховному и всему ГРУ. Путин также сказал,что очищать бомжей это не наша работа . Не исключаю,что и Путин был под коксом и тоже аргентинским ,и от того же дилера МИДа.

Складывается впечатление,что вся путинская элита ,включая миллионеров-футболистов давно балуется аргентино-колумбийским коксом и это стало традицией путинского режима.

Не исключаю,что дилер кокса вступится за футболистов и попытается их отмазать. Ведь МИДу не хочется терять богатых клиентов.

vezdehod 10 октября 2018 | 09:20

Старая конституционная "Моль" решила вылететь из своего Гардероба, расправить крылышки.

serge_moro 10 октября 2018 | 09:25

vezdehod: Путин говорил,что и пенсионный возраст никто подымать не будет пока он у власти. И тем не менее поднял. Неужели в стране так много идиотов,которые могут верить этому патологическому вруну. Путина слово ничего не стоит ,если оно не касается его друзей. Конституция будет смоделирована по приорететам ее Хозяина. Ведь Конституция уже давно принадлежит лично Путину. Он ее инзнасиловал многократно и причем коллективно со всем Озером. Теперь изнасилованную Конституцию садисты-изверги решили поменять .Ну,не нравится им изнасилованная больная кляча и ее нужно омолодить под отца беспредела.

tvitov66 10 октября 2018 | 09:43

serge_moro: Интересно, а Зорькин хоть понимает что для подобного внесения изменений в Конституцию (изменить политическую и правовую системы РФ) нужен референдум?

vasyakirin 10 октября 2018 | 09:11

mikhail_spb_: Зорькина, минимум уволить по служебному несоответствию, а то и за экстремизм привлечь!
Он ведь за незыблемость, вместе с гарантом отвечает...

luger_max_otto 10 октября 2018 | 09:17

Зорькина нужно было отправлять либо под суд либо на дурку еще после статьи о крепостном праве как скрепе.

arye_11 10 октября 2018 | 09:12

mikhail_spb_:
После президентских выборов в марте журналисты спросили Владимира Путина, собирается ли он менять текст Конституции в будущем. Тогда глава государства сказал, что пока никаких реформ не планирует.
___________________________________________________________________________
Ставить Путину в упрек невыполнение прошлых обещаний, все-равно, что спрашивать с 5-летнего ребенка.
Во-первых, он уже забыл, чего там обещал, во-вторых и не думал ничего выполнять из обещанного, а третьих, когда обещал - за спиной пальчики крестиком держал

kottigr1 10 октября 2018 | 09:06

Кому нибудь интересно мнение одного из тех кто растоптал Конституцию РФ ?.. "Не более двух сроков подряд"..

drgonish 10 октября 2018 | 09:34

kottigr1:

Не подскажите начало и окончание третьего срока подряд?

kottigr1 10 октября 2018 | 09:39

drgonish: Подскажу, если ответите, что больше 2 или 3..
Конституция РФ четко установила верхний предел для должности Президента РФ. НЕ БОЛЕЕ ДВУХ СРОКОВ, если третий срок будет с перерывом или в любой другой конфигурации, то этот срок будет "более"..

ansata 10 октября 2018 | 09:09

Есть один недостаток, но не в Конституции. Большой недостаток. Вернее маленький., мелкий.

speculyant 10 октября 2018 | 09:36

ansata: размером с окурок? ;0)

tvitov66 10 октября 2018 | 09:45

speculyant: или моль

tag188 10 октября 2018 | 09:09

Он считает, что нужна правовая система, основанная на идеях русской философии ХIХ – начало ХХ века.
===============
Зорькин, на дворе уже ХХI век! Хватит цепляться за догмы позапрошлого века!
И какую правую систему на идеях русской философии XIX века нам хотят втюхать?
Самодержавие и сплотимся вокруг царя-батюшки? А в роли царя кого предложат, стесняюсь спросить?

tv_victim 10 октября 2018 | 09:11

Интересно все у нас устроено как-то.... Если в нормальных странах власти живут по закону, закон ограничивает их "хотелки", то у нас, если закон мешает полету начальственного бреда - закон немедленно изменяется в угоду сиюминутной прихоти.... Грустно все это.

kunst54 10 октября 2018 | 09:13

"На идеях XIX - начала ХХ века" - с ума сойти! Куда нас, живущих в веке XXI, тянет этот режим? Недавно Зорькин про крепостное право говорил, что очень хорошо тогда было на Руси. И этакую чушь несет глава конституционного суда!

shmuel63 10 октября 2018 | 09:18

kunst54: Так СССР и был основан на филосовских идеях Ленина, выдвинутых им как раз в начале двадцатого века.

kunst54 10 октября 2018 | 09:37

shmuel63:
Ленина нельзя считать философом, он авантюрист и фанатик.

shmuel63 10 октября 2018 | 09:15

"...для исправления недостатков нужны точечные изменения" - скорее, точечные ликвидации.

sergo_25_26 10 октября 2018 | 09:16

Давай зорькин, души этот "миролюбивый" народ. Как все выплясывали когда Крым оттяпали. А он не в то горло пошел. Так часто бывает когда жрут в два горла. А пыне дожить до ста лет желаю и эту отару еще пасти.

krysodav2 10 октября 2018 | 09:21

Предполагаю, что Зорькин уже в полном маразме! "На идеях Х1Х-ХХ века" ! Ну этой стране точно кранты! Эти люди остались мозгами в прошлом и тянут туда же всю страну! Крепостное право ему нравится!Блин!

pampey 10 октября 2018 | 09:22

Вернуться к свободным выборам, уменьшить бюрок. класс за счет совета федерации, "парламентов" субъектов, всяких полпредов. Вернуть прежние сроки президентства...

drgonish 10 октября 2018 | 09:23

[Он считает, что нужна правовая система, основанная на идеях русской философии ХIХ – начало ХХ века]

И к чему эта правовая система привела в начале ХХ века?
Надеюсь, это просто не очень обдуманный популизм, а не реальные намерения.

dsa_dsf 10 октября 2018 | 09:25

"идеях русской философии ХIХ – начало ХХ века" - конем ржу

maestro_air 10 октября 2018 | 09:25

Скотный Двор в чистом виде...

(комментарий скрыт)

vasya_von_smetankin 10 октября 2018 | 09:28

Да на фиг вообще все эти западные "конституции".
Монархия - наше всё!
"Вован Первый Крымсконашенский" и замётано.

ramses333 10 октября 2018 | 09:31

Ах как до неприличности "своевременно" выступил глава Конституционного суда РФ Зорькин, всегда пребывающий по отношению к Путину в позе "Чего изволите?"! Гарант конституции изволит желать перемен в оной, дабы сохранить свою власть. Зорькин, навеки связавший свою судьбу с Путиным, тут же послушно спешит обосновать необходимость таких перемен. Зорькин, а где ты был раньше? А ну как и далее все будет развиваться по армянскому сценарию? Что в этом случае ждет тебя, гуттаперчевый?

(комментарий скрыт)

petrovich_spb 10 октября 2018 | 09:34

"Вы как друзья все ни садитесь...". Дело ведь не в Конституции. А в том, кому на нее разрешено болт положить, а кому нет.

slav17 10 октября 2018 | 09:34

Без Вовы-Царя, нам трындец!

stoik68 10 октября 2018 | 09:35

Руки прочь от Конституции!

jamba 10 октября 2018 | 09:40

А что, нормально так! Был долго президентом, больше вроде бы уже стремно!? Теперь, будет называться, к примеру, "Великий каган всемогущего тырмандыра"- это еще круче и бессмертней! А что, почему бы не потырмандырить ее еще, если тырмандырчане позволяют? Это жен менять можно, когда надоест, а если женат на стране, то если ты не "полный чепига", тырмандырь ее, тырмандырь;)))

vladimir1967 10 октября 2018 | 09:43

Чтобы не было этого крена Зорькину надо было признать ,что царек не может выдвигаться в президенты в 12 году, и не нужна была бы реформа. Но в тот момент "уважаемый" судья думал о своей зарплате и привилегиях, а не об устройстве страны.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 174 6 17879 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

+ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком «Таких, как он, не любили бы в любой стране»...

5 522 6 98907 03.10
8читать ;смотреть
Kвидео, путин, государство, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Когда американского друга вынесут вперёд ногами? Единственное, что может заставить россиян массово отказаться от хранения денег в иностранной валюте, так это введение уголовной ответственности за её хранение. Реально ли это?..

5 178 6 70487 03.10
Kфинансы, рф, валюта, экономика, мнения
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Мало что изменится Как сажали за слова или даже картинки, так и будут сажать. Зато Владимир Владимирович, который и раньше-то говорил, что у нас «не 37-й год, воронок не приедет», теперь по этой теме вообще весь в белом…

5 67 6 24091 03.10
Kзаконы, государство, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Вечная заморозка Не расслабляйтесь! На подходе еще одна пенсионная реформа. С помощью ее власти оберут людей трижды..

5 104 6 56052 03.10
Kвласть, рф, общество, пенсии, финансы, экономика, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Свершилось! Полтавченко ушел в отставку Моему родному городу нужны честные выборы и честная власть! Я рада, что первый шаг сделан и на этом пути мы готовы к взаимодействию со всеми демократическими организациями и объединениями…

5 131 6 28757 03.10
Kпетербург, губернаторы, выборы, демократия, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 197 6 21367 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 64 6 7300 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 95 6 10891 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 125 6 14355 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 71 6 8273 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48224 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15409 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11733 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 45 6 6258 05.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15246 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события

Популярное за неделю

Новости

Глава Конституционного суда предложил изменить Конституцию Валерий Зорькин, в частности, считает, что в нее нужно внести идеи соборности и социальной солидарности, как наиболее соответствующие ментальности русского народа

5 13 6 5055
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 83 6 167412 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 132 6 22457 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 290 6 294409 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 90 6 162642 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7328806
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3693633

Сегодня в эфире