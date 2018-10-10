Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предложил реформировать политическую и правовую системы
Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предложил реформировать политическую и правовую системы и внести изменения в Конституцию. Его программная статья опубликована сегодня в Российской газете. Зорькин перечисляет недостатки нынешней системы. Это, по его словам, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, а также в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По словам Зорькина, для исправления недостатков нужны точечные изменения. Он считает, что нужна правовая система, основанная на идеях русской философии ХIХ – начало ХХ века.
Высказывания председателя Конституционного суда о точечных изменениях могут остаться только словами, — считает политолог Екатерина Шульман.
После президентских выборов в марте журналисты спросили Владимира Путина, собирается ли он менять текст Конституции в будущем. Тогда глава государства сказал, что пока никаких реформ не планирует.
Комментарии33
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mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 09:04
Дык нацдилер и пенсионный возраст обещал не увеличивать.
И вообще, он очень много чего обещал.
Выполнил ли он свои обещания?
Вы ему верите?
serge_moro 10 октября 2018 | 09:09
mikhail_spb_: Эти дебилы-футболисты по-видимому были под коксом. Не исключаю,что кокс был аргентинский и они берут его у главного дилера в Миде.
Стукнуть стулом по голове человекa, который сделал замечание ,адекватный человек не может. А вот дебил под коксом с огромными деньгами может легко.Уверен, что это не первый случай и они знали,что за бабки в этой раше-параше можно легко откупиться и ломай голову любому. За последний месяц слишком много дебил всплыло на экраны.Один из них Золотов ,который себя вел подобно двум футболистам . Есть подозрениет, что и Золотов был под коксом и тоже аргентинским и тоже от дилера МИДа. Затем выступил после Золотова гигант мысли и отец русского беспредела Путин который сравнил шпионаж и проституцию ,посчитав ,что в этих двух профессиях много общего. Другими словами Путин сравнил свою работу в КГБ и ФСБ с проституцией. И по-видимому он прав частично,так как два педераста , два Героя Путина заказали себе проститутку будучи на важном, государственной важности задании. Лично Верховный доверил двум Героям Чепигe и Мишкину отравить Скрипалей. Можно сказать,что они почти с работой справились , но отравили себе жизнь ,Верховному и всему ГРУ. Путин также сказал,что очищать бомжей это не наша работа . Не исключаю,что и Путин был под коксом и тоже аргентинским ,и от того же дилера МИДа.
Складывается впечатление,что вся путинская элита ,включая миллионеров-футболистов давно балуется аргентино-колумбийским коксом и это стало традицией путинского режима.
Не исключаю,что дилер кокса вступится за футболистов и попытается их отмазать. Ведь МИДу не хочется терять богатых клиентов.
vezdehod 10 октября 2018 | 09:20
Старая конституционная "Моль" решила вылететь из своего Гардероба, расправить крылышки.
serge_moro 10 октября 2018 | 09:25
vezdehod: Путин говорил,что и пенсионный возраст никто подымать не будет пока он у власти. И тем не менее поднял. Неужели в стране так много идиотов,которые могут верить этому патологическому вруну. Путина слово ничего не стоит ,если оно не касается его друзей. Конституция будет смоделирована по приорететам ее Хозяина. Ведь Конституция уже давно принадлежит лично Путину. Он ее инзнасиловал многократно и причем коллективно со всем Озером. Теперь изнасилованную Конституцию садисты-изверги решили поменять .Ну,не нравится им изнасилованная больная кляча и ее нужно омолодить под отца беспредела.
tvitov66 10 октября 2018 | 09:43
serge_moro: Интересно, а Зорькин хоть понимает что для подобного внесения изменений в Конституцию (изменить политическую и правовую системы РФ) нужен референдум?
vasyakirin 10 октября 2018 | 09:11
mikhail_spb_: Зорькина, минимум уволить по служебному несоответствию, а то и за экстремизм привлечь!
Он ведь за незыблемость, вместе с гарантом отвечает...
luger_max_otto 10 октября 2018 | 09:17
Зорькина нужно было отправлять либо под суд либо на дурку еще после статьи о крепостном праве как скрепе.
arye_11 10 октября 2018 | 09:12
mikhail_spb_:
После президентских выборов в марте журналисты спросили Владимира Путина, собирается ли он менять текст Конституции в будущем. Тогда глава государства сказал, что пока никаких реформ не планирует.
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Ставить Путину в упрек невыполнение прошлых обещаний, все-равно, что спрашивать с 5-летнего ребенка.
Во-первых, он уже забыл, чего там обещал, во-вторых и не думал ничего выполнять из обещанного, а третьих, когда обещал - за спиной пальчики крестиком держал
kottigr1 10 октября 2018 | 09:06
Кому нибудь интересно мнение одного из тех кто растоптал Конституцию РФ ?.. "Не более двух сроков подряд"..
drgonish 10 октября 2018 | 09:34
kottigr1:
Не подскажите начало и окончание третьего срока подряд?
kottigr1 10 октября 2018 | 09:39
drgonish: Подскажу, если ответите, что больше 2 или 3..
Конституция РФ четко установила верхний предел для должности Президента РФ. НЕ БОЛЕЕ ДВУХ СРОКОВ, если третий срок будет с перерывом или в любой другой конфигурации, то этот срок будет "более"..
ansata 10 октября 2018 | 09:09
Есть один недостаток, но не в Конституции. Большой недостаток. Вернее маленький., мелкий.
speculyant 10 октября 2018 | 09:36
ansata: размером с окурок? ;0)
tvitov66 10 октября 2018 | 09:45
speculyant: или моль
tag188 10 октября 2018 | 09:09
Он считает, что нужна правовая система, основанная на идеях русской философии ХIХ – начало ХХ века.
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Зорькин, на дворе уже ХХI век! Хватит цепляться за догмы позапрошлого века!
И какую правую систему на идеях русской философии XIX века нам хотят втюхать?
Самодержавие и сплотимся вокруг царя-батюшки? А в роли царя кого предложат, стесняюсь спросить?
tv_victim 10 октября 2018 | 09:11
Интересно все у нас устроено как-то.... Если в нормальных странах власти живут по закону, закон ограничивает их "хотелки", то у нас, если закон мешает полету начальственного бреда - закон немедленно изменяется в угоду сиюминутной прихоти.... Грустно все это.
kunst54 10 октября 2018 | 09:13
"На идеях XIX - начала ХХ века" - с ума сойти! Куда нас, живущих в веке XXI, тянет этот режим? Недавно Зорькин про крепостное право говорил, что очень хорошо тогда было на Руси. И этакую чушь несет глава конституционного суда!
shmuel63 10 октября 2018 | 09:18
kunst54: Так СССР и был основан на филосовских идеях Ленина, выдвинутых им как раз в начале двадцатого века.
kunst54 10 октября 2018 | 09:37
shmuel63:
Ленина нельзя считать философом, он авантюрист и фанатик.
shmuel63 10 октября 2018 | 09:15
"...для исправления недостатков нужны точечные изменения" - скорее, точечные ликвидации.
sergo_25_26 10 октября 2018 | 09:16
Давай зорькин, души этот "миролюбивый" народ. Как все выплясывали когда Крым оттяпали. А он не в то горло пошел. Так часто бывает когда жрут в два горла. А пыне дожить до ста лет желаю и эту отару еще пасти.
krysodav2 10 октября 2018 | 09:21
Предполагаю, что Зорькин уже в полном маразме! "На идеях Х1Х-ХХ века" ! Ну этой стране точно кранты! Эти люди остались мозгами в прошлом и тянут туда же всю страну! Крепостное право ему нравится!Блин!
pampey 10 октября 2018 | 09:22
Вернуться к свободным выборам, уменьшить бюрок. класс за счет совета федерации, "парламентов" субъектов, всяких полпредов. Вернуть прежние сроки президентства...
drgonish 10 октября 2018 | 09:23
[Он считает, что нужна правовая система, основанная на идеях русской философии ХIХ – начало ХХ века]
И к чему эта правовая система привела в начале ХХ века?
Надеюсь, это просто не очень обдуманный популизм, а не реальные намерения.
dsa_dsf 10 октября 2018 | 09:25
"идеях русской философии ХIХ – начало ХХ века" - конем ржу
maestro_air 10 октября 2018 | 09:25
Скотный Двор в чистом виде...
vasya_von_smetankin 10 октября 2018 | 09:28
Да на фиг вообще все эти западные "конституции".
Монархия - наше всё!
"Вован Первый Крымсконашенский" и замётано.
ramses333 10 октября 2018 | 09:31
Ах как до неприличности "своевременно" выступил глава Конституционного суда РФ Зорькин, всегда пребывающий по отношению к Путину в позе "Чего изволите?"! Гарант конституции изволит желать перемен в оной, дабы сохранить свою власть. Зорькин, навеки связавший свою судьбу с Путиным, тут же послушно спешит обосновать необходимость таких перемен. Зорькин, а где ты был раньше? А ну как и далее все будет развиваться по армянскому сценарию? Что в этом случае ждет тебя, гуттаперчевый?
petrovich_spb 10 октября 2018 | 09:34
"Вы как друзья все ни садитесь...". Дело ведь не в Конституции. А в том, кому на нее разрешено болт положить, а кому нет.
slav17 10 октября 2018 | 09:34
Без Вовы-Царя, нам трындец!
stoik68 10 октября 2018 | 09:35
Руки прочь от Конституции!
jamba 10 октября 2018 | 09:40
А что, нормально так! Был долго президентом, больше вроде бы уже стремно!? Теперь, будет называться, к примеру, "Великий каган всемогущего тырмандыра"- это еще круче и бессмертней! А что, почему бы не потырмандырить ее еще, если тырмандырчане позволяют? Это жен менять можно, когда надоест, а если женат на стране, то если ты не "полный чепига", тырмандырь ее, тырмандырь;)))
vladimir1967 10 октября 2018 | 09:43
Чтобы не было этого крена Зорькину надо было признать ,что царек не может выдвигаться в президенты в 12 году, и не нужна была бы реформа. Но в тот момент "уважаемый" судья думал о своей зарплате и привилегиях, а не об устройстве страны.