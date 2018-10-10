По делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой задержан еще один подозреваемый

Об этом сообщает болгарский телеканал «Нова». Детали, как ожидается, будут обнародованы сегодня в течение дня. По предварительной информации, подозреваемый – выходец из Болгарии. Он был задержан в Германии. Он не был знаком с жертвой.

Викторию Маринову нашли мертвой в конце прошлой недели. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза. Житель Румынии, задержанный по подозрению в ее убийстве накануне, освобожден из-за недостаточного количества улик.