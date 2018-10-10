Власти Орла выплатят по сто тысяч рублей семьям погибших на троллейбусной остановке
Пострадавшие получат по 50 тысяч рублей. Компенсации также пообещали выплатить власти области. Накануне троллейбус на остановке в Орле сбил пешеходов. Погибли три человека, двое пострадали.
Комментарии13
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elixer 10 октября 2018 | 08:52
Не уж то погребальные теперь гортранс платит?
kottigr1 10 октября 2018 | 08:58
elixer: Душегубам из ГРУ за убийства Скрипаля давали квартиры в Москве стоимостью в 30 000 000 рублей.. Получается, что жизнь предателя в РФ стоит гораздо дороже жизни гражданина..
vedma2017 10 октября 2018 | 09:17
kottigr1:
А жизни жителей Орла в 20 раз дешевле, чем москвичей.
polsan 10 октября 2018 | 09:40
elixer: вообще-то им должна выплатить страховая компания, где страхует свой транспорт, троллейбусный парк! Иначе это как получается? Троллейбусники не страхуют свой транспорт?
babich174 10 октября 2018 | 08:53
Щедрости властей нет предела!
tag188 10 октября 2018 | 09:01
"Громадные" деньги. У чиновников "золотые парашюты" во сколько раз больше?
a_111111 10 октября 2018 | 09:02
Это такое издевательство?!
kochar 10 октября 2018 | 09:06
Жизнь орловчанина стоит сто тысяч рублей.
Без комментариев.
tanber 10 октября 2018 | 09:09
Этих денег хватит только на похороны. Если в общественном транспорте теперь уже работают "специалисты" из ближнего зарубежья. то таких случаев станет уже немерено!
cromwel 10 октября 2018 | 09:15
Наша жизнь стоит копейки. Вот если бы депутата придавило....Хот откуда ему там взяться.
ansata 10 октября 2018 | 09:19
Без комментариев.
konogen 10 октября 2018 | 09:32
А в чём разница в гибели в самолёте и на остановке троллейбуса? А то ведь получается помереть в самолёте в 10 раз выгоднее...
benin_papa__ 10 октября 2018 | 09:45
Проживание на территории РФ есть персональный риск каждого проживающего.