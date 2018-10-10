"В ФСБ объявили, что пресекли деятельность террористической организации в Томской области"

Спецслужбы обнаружили там «спящую ячейку» одной из международных террористических организаций. Возбуждено уголовное дело. По версии ФСБ, фигурант расследования через переписку в мессенджере Телеграм склонял знакомых к участию в террористической деятельности в Сирии.