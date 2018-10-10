В ФСБ объявили, что пресекли деятельность террористической организации в Томской области
Спецслужбы обнаружили там «спящую ячейку» одной из международных террористических организаций. Возбуждено уголовное дело. По версии ФСБ, фигурант расследования через переписку в мессенджере Телеграм склонял знакомых к участию в террористической деятельности в Сирии.
Комментарии18
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tv_victim 10 октября 2018 | 08:50
"Ох уж эти сказочки... Ох уж эти сказочники"...
"Падал прошлогодний снег" . Мульт.
kottigr1 10 октября 2018 | 09:08
tv_victim: Снова шиномонтажку гастарбайтеров накрыли ?
luger_max_otto 10 октября 2018 | 09:19
Было такое объемное "Дело о желудочно- половых космополитах в Тамбовской губернии", ага. Говорят- объемистое, не на всякую телегу помещалось!
gvs 10 октября 2018 | 08:51
Не будите спящую ЯЧЕЙКУ! ))))
vasya_von_smetankin 10 октября 2018 | 08:52
Наверняка, это был один из тех террористов, что работали вместе с известной маститой преступницей и матёрой рецидивисткой Анной Павликовой и её Плюшевыми Медвежатами в "Новом Величии".
scimitar 10 октября 2018 | 09:17
vasya_von_smetankin: И этот же фигурант, негодяй, склонил Путина к адовой пенсионной реформе. Не мог же Лучезарный сам такую придумать?
polikarpich 10 октября 2018 | 08:53
Тут самое главное, чтобы эти "борцы с терроризмом" действительно что-нибудь не рванули. Они за этим не постоят.
meteor1908 10 октября 2018 | 08:57
Т.е. люди вообще ничего не делали, жили себе-поживали. Вдруг узнали о себе много нового: оказывается, они - спящая ячейка чего-то там. Вот такой зигзаг судьбы.
dsa_dsf 10 октября 2018 | 08:58
А я уж подумал опять иеговистов поймали за неправильным чтением библии
mamiluk 10 октября 2018 | 08:58
Удивительно, как это режиму не надоедает играть в подставы, наветы и заниматься приписками...наверное, сверху в регионы пришли новые порции планов по поимке "врагов народа"...как оправдать огромную армию полицаев и полицейщины в "большом обезьяннике"-нужно создавать видимость "работы"...мордуя население.
mumaras 10 октября 2018 | 09:02
Где тут ячейка? Какой то провокатор склонял в телеграме? Ну и сколько склонилось?
Или это вообще рекрутер какого нибудь очередного ЧВК?
cromwel 10 октября 2018 | 09:17
А где судебнок дело?
archibald_dandy_esquire 10 октября 2018 | 09:44
cromwel: " А где судебнок дело? "
их убили при задержании - на месте нашли два патрона от берданки и фрагменты самодельного взрывного устройства, изготовленного из спичечных головок
putn_pnh 10 октября 2018 | 09:19
Минус Питерским. Не смогли предотвратить террористическую деятельность Кокорина и Мамаева.
yralez 10 октября 2018 | 09:20
Лайки в Контакте ставили
consts 10 октября 2018 | 09:23
"Спецслужбы обнаружили там «спящую ячейку» ..."
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Это стало возможным благодаря применению новейшего секретнейшего метода - просмотру снов.
krysodav2 10 октября 2018 | 09:23
Шо, уже теперь "Старое величие"!?
henry52 10 октября 2018 | 09:40
"В ФСБ объявили, что пресекли деятельность террористической организации в Томской области"
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Уж не в той ли зоне, где недавно случились "беспорядки"?